Mexicanske myndigheter: «El Chapo» er utlevert til USA

Narkobaronen Joaquin «El Chapo» Guzmán er utlevert til USA, opplyser myndighetene i Mexico.

Det skriver blant andre nyhetsbyrået AP.

Guzmán ble torsdag utlevert til landet der han er ettersøkt for blant annet narkotikasmugling, følge det mexicanske utenriksdepartementet.

«El Chapo» ble pågrepet i byen Los Michis i januar i fjor, omkring seks måneder etter en spektakulær rømning fra et høysikkerhetsfengsel. Bare noen dager senere bekreftet mexicanske myndigheter at han ville bli utlevert til USA.

Les også: Sønnen til «El Chapo» bortført

– Jeg kan bekrefte at det er vanlig praksis å be om utlevering av folk som er siktet i USA når de er pågrepet i et annet land, sia Peter Carr, talsperson i det amerikanske justisdepartementet, til CNN den gangen.

Joaquín Guzmán har vært den antatt største mafiasjefen i Mexico de siste tiårene – først og fremst som øverste leder av det beryktede Sinaloa-kartellet som står bak omfattende narkotikasmugling fra Mexico til store deler av verden.