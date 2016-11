Meksikanske folkevalgte til kamp mot narkoserier

Meksikanske parlamentspolitikere mener serier om organisert kriminalitet har negativ innflytelse på barn.

Zoe Robeldo og Lia Limon, som leder komiteene med ansvar for fjernsyn i de to kamrene i det meksikanske parlamentet, ønsker derfor å tvinge TV-kanalene til å flytte visningen til de sene nattetimer.

Politikerne mener flere TV-kanaler planlegger å sende serier på tidspunkt som strider mot medielovgivningen.

Robeldo, som er senator, sier at narkoseriene bør sendes mellom midnatt og klokken 5 i stedet for klokken 21, når også barn ser på de nasjonale sendingene.

– Vi ønsker ikke å forby narkoseriene, vi vil at de skal bli sendt på fjernsyn til passende tider, sier Robeldo til radiokanalen Radio Formula.

Han mener at barn ikke bør eksponeres for TV-serier som «glorifiserer kriminalitet» og kan få dem til å «vokse opp med ideen om at helter er folk som bryter loven».

De to politikerne planlegger et møte med innenriksdepartementet og det nasjonale telekommunikasjonsinstituttet for å diskutere om TV-kanalene bør ilegges sanksjoner.

Mexicos krig mot narkokartellene har gitt økt popularitet til «narco cultura», en fascinasjon for underverdenen som har inspirert sangere til å skrive såkalte «narcocorridos» (narkoballader).

Flere steder i landet har lokale myndigheter innført bøter for å fremføre låtene.

