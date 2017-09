MEXICO CITY (VG) Louisa Braigo (10) ble fanget inne på skolen da et dødelig jordskjelv rammet Mexico.

– Det var veldig skummelt. Vi var inne i klasserommet da bakken begynte å riste. Det så ut som om hele taket skulle falle ned, sier tiåringen til VG.

Louisa står og holder moren i hånden et stykke bortenfor barneskolen Enrique Rebsamen. Hun er blant barna som ble sperret inne i bygningen for to døgn siden, da det kraftigste jordskjelvet på 32 år rammet Mexico. 21 elever og lærere er så langt bekreftet døde i kollapsen. Louisa mistet en klassekamerat, og fremdeles foregår det ett kappløp mot klokken inne i ruinene.

Torsdag ettermiddag sa myndighetene at de ikke lenger leter etter overlevende barn der, men at de tror én voksen er fanget.

Minst 250 mennesker har mistet livet i jordskjelvet som rammet Mexico City og flere nærliggende områder.

Reddet fra ruinene



– Vi fikk beskjed om å stille oss langs veggen og bevege oss sakte ned trappen, for ikke å bli truffet av biter fra taket. Det var to mulige rømningsveier, så læreren min måtte bare velge en. Vi visste ikke om det var trygt, forteller Louisa om den dramatiske flukten.

– Læreren valgte den riktige, for senere viste det seg at barna som tok den andre ruten ble hardt skadet, sier moren, som også heter Louisa.

– Jeg klarer ikke tenke på hva som ville skjedd hvis ... Jeg takker Gud for at jeg fikk jenta mi ut i live.

Tiåringen har nettopp vært inne på området, som er sperret av for andre enn hjelpemannskapene. Hun fikk lov til å se skolen, sammen med noen av de andre barna. Det er en del av bearbeidelsesprosessen, forteller moren. Tiåringen har ikke grått siden jordskjelvet, men er mye sint. Moren håper barna får psykologhjelp.

FÅR HJELP: En liten jente i skoleruinene har gitt livstegn fra seg flere ganger. Ved hjelp av oksygenslanger holder de henne i live. Her kjører to redningsarbeidere en oksygentank inn på området. Det er ikke sikkert om denne skal til jenta. Foto: Lech Klaudia , VG

Kjemper mot klokka

– Mitt barn kunne vært der inne, fanget i ruinene. Det er ikke til å holde ut, jeg klarer ikke tenke på den smerten, sier Luz Celiz, mens tårene presser seg på.

Tobarnsmoren fikk sin 13 år gamle sønn ut i live. Sammen med en gruppe andre mødre, som har barn ved skolen, er hun kommet for å hjelpe.

RETUREN: For to dager siden ble barna til disse mødrene reddet ut fra skolen som har rast sammen i Mexico City. Nå er de kommet tilbake for å hjelpe andre pårørende. – Eneste vi kan gjøre, sier de. Foto: Lech Klaudia , VG

Tirsdag var Luz hjemme da jordskjelvet rammet. Hun syslet med sitt da bakken ble til gele. Skjelvet varte bare noen sekunder, og det var ikke før hun skrudde på TV-en at hun forsto alvoret.

De første bildene hun så var av barneskolen. Sønnens skole.

– Hjertet dundret i halsen, du kan ikke forstå hvor redd jeg var. Det eneste jeg tenkte var: Er gutten min fanget der inne? Smerten var intens.

I desperasjon ringer hun ektemannen, som jobber i nærheten av barneskolen. Sønnen tar verken telefonen eller svarer på meldinger. I rundt 30 minutter traver hun frem og tilbake i stuen mens hun venter på nyheter.

Heldigvis finner ektemannen en skjelven tenåring da han ankommer skolebygningen kort tid senere. Med unntak av noen skrammer, er gutten i god behold.

– Lettelsen var intens. Alt skjedde så fort, likevel sto tiden stille. Sønnen min har det fint, men han har vært gjennom noe som jeg tror vil prege resten av livet hans. Jeg vurderer å sende ham til psykolog, sier moren.

UTSLITT: Arbeiderne går inn i sitt andre døgn etter skjelvet, og mange er slitne. Likevel er tempoet rundt skolen og ved andre sammenraste bygninger i byen fremdeles høyt. Foto: Lech Klaudia , VG

– Kommer aldri til å glemme frykten

Da jordskjelvet rammet, falt taket på skolebygningen ned over sønnen til Sandra Rodiques. Han er også 13 år og var en av de heldige som komme seg unna.

– Han er rask og løp ut sammen med vennene sine. Jeg kommer aldri til å glemme frykten jeg følte da jeg hørte hva som hadde skjedd med skolen. Det var forferdelig, sier hun.

Restauranteier Miguela var på jobb da jordskjelvet rammet. Han og kollegaene var de første som ankom skolebygningen. De forteller om en dramatisk redningsaksjon.

– Fra restauranten så vi hvordan skolen falt sammen på sekunder. Vi løp dit og rev opp døren i første etasje, og kom oss inn i bygningen. Barna der inne gråt og skrek, det var kaos. Flere turte ikke bevege seg, så vi hjalp dem ut. I andre etasje satt flere barn fast, vi hørte dem rope om hjelp, forteller Miguela.

HÅPET: Fremdeles er fem barn fanget i ruinene. Luz Celiz takker Gud for at hennes sønn ikke er en av dem. Foto: Lech Klaudia , VG

– Jeg så ett dødt barn

Via en leilighet vegg i vegg med skolen fikk han og andre frivillige ut flere av barna i andre etasje. Men ikke alle kom ut derfra i live.

– Jeg så ett dødt barn, liggende med deler av bygningen over seg. Vi la et klede over barnet. Etterpå husker jeg ingen ting. Det svartnet helt for meg, forteller han.

Det tok 30 minutter før første ambulanse og politiet kom til stedet. Synet som møtte dem var gråtende barn, kaos og desperasjon, beskriver Miguela.

Ved sperringene inn til skolebygningen får Luz og de andre mødrene endelig komme inn på området for å delta i hjelpearbeidet. Hun har ventet i flere timer.

På spørsmålet om hvorfor mødrene så intenst ønsker å være der inne, svarer hun:

– Vi må gjøre det for de som ikke orker. For de som har mistet alt.