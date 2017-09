Leter etter overlevende i ruinene – over 200 personer bekreftet døde

Redningsarbeidere og frivillige jobber på spreng med å lete etter overlevende i de mange jordskjelvrammede bygningsruinene i Mexico.

Redningsmyndighetene bekrefter tidlig onsdag morgen norsk tid at minst 217 personer har mistet livet i det kraftige jordskjelvet. Myndighetene anslo tidligere 247, men tallet har blitt nedjustert.



Bare i hovedstaden har det rast sammen bygninger på 44 ulike steder, opplyser ordfører Miguel Angel Mancera.

Redningsarbeidere jobber nå intensivt med å finne overlevende i bygningsruinene, og ber folk om å være stille slik at de kan høre etter rop om hjelp fra de sammenraste bygningene.

Skjelvet hadde en styrke på 7,1 da det rammet hovedstaden Mexico by og omkringliggende delstater tirsdag formiddag lokal tid.

Seksåring sender meldinger fra ruinene



Bygningen til skolen Enrique Rebsamen raste sammen da skjelvet rammet Mexico City, og minst 21 barn er ifølge Mexicos president bekreftet omkommet der.

I tillegg er fem av de voksne på skolen døde.



Etter hvert som elever og ansatte er reddet ut fra ruinene, er navnene deres ført opp på navnelister over overlevende.

På gjerdet langs ruinene av skolen henger det hvite ark med navn på barn som er sendt videre til et av sykehusene i byen som venter på familien sin. Det henger også lister med navn på savnede.

Tirsdag kveld lokal tid, meldte redningspersonalet at de hadde kontakt med ei seks år gammel jente som fortsatt var fanget inne i ruinene.

Hun skal ha fått etablert kontakt med hjelperne utenfor via meldinger på WhatsApp, skriver avisen El Universal.

BBC skriver at lokale medier melder at en del av skolen skal ha kollapset mens redningsarbeidere jobbet på stedet.

«Nasjonal krise»



Privatskolen der barna gikk brøt rett og slett sammen under skjelvet, og tre etasjer ble til én:

Da presidenten besøkte den sammenraste skolen tidligere i dag, opplyste han at 30 barn fortsatt er savnet inne i bygningsmassene – sammen med flere voksne.

Avisen La Prensa skriver at det brøt ut applaus da de første barna ble hentet ut i live fra ruinene av skolen.

– Vi står overfor en ny nasjonal krise, sa Enrique Pena Nieto i en video.



Meksikanske medier melder at skoler i hele byen og i områdene rundt vil være stengt onsdag.

Man tar ikke sjansen på å slippe barna inn før bygningene er grundig undersøkt.



RASTE SAMMEN: Barneskolen Enrique Rebsamen i Mexico City raste sammen da jordskjelvet rammet byen. Minst 21 barn er drept. Foto: Foto: Google Maps

Leter etter overlevende



President Enrique Pena Nieto har beordret alle sykehus til å holde dørene åpne for å behandle skadde. I en videomelding ber han alle om å forholde seg rolige mens redningsarbeidet pågår.

– Det viktigste nå er å fortsette å redde mennesker som fortsatt er fanget og gi medisinsk hjelp til mennesker som er skadet, sa han.

Flere steder har redningsmannskaper satt opp skilt med påskriften «Stille», for å høre eventuelle rop fra overlevende i ruinene.

– Jeg har sett ting jeg aldri trodde jeg skulle se.



Det sier Heriberto Paredes (34) til VG, som i hele natt har jobbet med å redde ut overlevende etter dødsskjelvet i Mexico by.

– Akkurat nå befinner jeg meg på en fabrikk i området Colonia Obrera. Her var det over 100 mennesker på jobb da skjelvet rammet. Sammen med andre frivillige gjør vi det vi kan for å få fjernet stein og metallstrukturer for å finne levende mennesker. Vi har klart å få ut noen, men det er dessverre mange omkomne, sier Paredes.

Tusenvis av frivillige



Fotografen var senest for to uker siden i Huaca, som også ble rammet av et jordskjelv.

– Dette er dessverre enda verre. Det er raserte bygninger flere steder i byen, og fortsatt er det mange som står i fare for å rase sammen, sier han til VG.

Selv opplevde han også dødsskjelvet som rammet Mexicos hovedstad i 1985.

– Det er snart 32 år siden nå. Da omkom flere tusen mennesker. Nå er også flere steder av byen rammet hardt. Tidligere i kveld var jeg i området Colonia Roma. Der hentet vi også ut mange døde, sier han samtidig som han hyller hvordan byen har reagert etter skjelvet.

– Tusenvis av mennesker har strømmet til med mat og klær for å hjelpe, og hjelpearbeiderne har stått side om side folk som meg å jobbet i timevis

Fabiola Berriozabal forteller til NBC 7 at hun satt og spiste frokost med moren, broren og besteforeldrene på terrassen i Tepoztlan i den hardt rammede delstaten Morelos da det startet å riste kraftig.

– Det føltes som om hele huset skulle rase over oss, som om jorden åpnet seg under føttene våre. Vi klarte ikke å reise oss eller bevege oss. Vi ønsker å komme oss vekk fra huset, men vi kunne ikke før det stoppet, sier hun.