Kraftig jordskjelv i Mexico - dødstallene stiger

Minst 15 personer, deriblant to barn, har omkommet etter at et stort jordskjelv rammet det sørlige Mexico fredag morgen. Det ble også sendt ut tsunamivarsel for flere land i Mellom-Amerika.

Fakta om jordskjelv * Jordskjelvstyrke er et mål på energien som utløses i sentrum av skjelvet. * I dag bruker de fleste seismologer MMS-skalaen (Moment Magnitude Scale) som er basert på øyeblikksmåling av styrken. * MMS-skalaen overtok på 1970-tallet for den mer kjente Richters skala. Skalaene gir stort sett samsvarende verdier på mindre skjelv, men MMS-skalaen gir mer pålitelige resultater for de kraftigste skjelvene. * Begge skalaen er logaritmiske. For hvert hele tall øker energien i skjelvet 31 ganger. Et skjelv på 7,0 utløser 900 ganger mere energi enn et skjelv med styrke 5,0. Et skjelv på 2,0 regnes som det svakeste som kan merkes av mennesker. (Kilde: NTB)

Jordskjelvet, som ble målt til 8,2 ifølge tsunamivarslingssenteret for Stillehavet (PTWC), fant sted omtrent 109 kilometer sørvest for El Palmarcito på kysten, nær grensen til Guatemala.

President Enrique Peña Nieto sier minst 200.000 er uten strøm og at det kommer inn meldinger om materielle skader flere steder i landet.

– Dette jordskjelvet er det sterkeste vi har registrert på minst 100 år, sa Nieto på en pressekonferanse fredag morgen.



PTWC advarte tidligere i dag om muligheten for minst tre meter høye tsunamibølger de neste timene i Mexico og bølger på opptil én meter i flere land, blant annet Guatemala, Ecuador og El Salvador.

Minst 15 personer, deriblant to barn, er så langt bekreftet omkommet, ifølge Sky News.

Det ene barnet omkom da det fikk en vegg over seg, mens det andre, som lå i respirator på sykehus, døde da strømmen gikk. Ti av de andre omkomne døde i delstaten Oaxaca, ifølge NTB.

Samtidig bekrefter PTWC at tsunamibølger på rundt én meter har truffet kysten av Mexico, men det er ikke meldt om at bølgene har ført til noen nevneverdige skader i regionen.

I hovedstaden Mexico by flyktet folk i panikk ut fra bygninger som ristet under skjelvet like før midnatt lokal tid (se bildespesial lenger nede i saken). Flere fryktet bygninger skulle kollapse og strømmen har forsvunnet i deler av byen, melder AP.

Det meksikanske sivilforsvaret opplyser at skjelvet er kraftigere enn skjelvet som rammet landet i 1985, da et skjelv på 8,0 førte til flere bygningskollapser og tusenvis av dødsfall, melder Reuters.

– Det kan komme hundrevis av etterskjelv. Det er et kjempestort skjelv. I snitt er det cirka ett slikt i året i verden. Etterskjelvene kan være 5-6 på skalaen, kanskje enda sterkere også, sier Torgeir Bjørge Andersen, professor i geologi ved UiO, til VG.

– Sterkeste jeg har opplevd

Den meksikanske fotojournalisten Heriberto Paredes (34) var hjemme i Mexico by da jordskjelvet skjedde, men gikk raskt ut og til en sikrere del av byen. Han har opplevd flere skjelv, men sier fredagens jordskjelv var noe helt annet.

– Jeg har opplevd sikkert 50 jordskjelv, det skjer veldig ofte. Men dette er det sterkeste jeg har opplevd, forteller Paredes til VG.



Han var også til stede da byen ble rammet av det kraftige jordskjelvet i 1985. Flere tusen omkom.

– Dette er en del av livet i Mexico. Det er jo vanskelig, vi må tenke over det hver dag og forberede en potensiell evakuering. Men samtidig er det en del av hverdagen.

Nordmenn i Mexico: – Hele bygningen ristet

– Jeg halvsov da det begynte å riste, men våknet fort da sengen begynte å riste, og lyset som hang i taket bevegde seg i alle retninger, sier norske Elisabeth Ann Kinnari, til VG.

Også den norske utvekslingsstudenten Ragnhild Vannebo er i Mexicos hovedstad. Sammen med kjæresten Jørgen Danielsen var hun på kino da jordskjelvet kom.

– Stolene i kinosalen begynte å bevege seg, og vi ble usikre på hva som skjedde. Da gulvet begynte å riste, løp vi ut av kinosalen med de andre som var der, forteller hun.

– Jeg tipper bygården gynget i minst 30 sekunder. Lys blafret, ting datt ned fra kommoden, men dette er selvsagt ingenting sammenlignet med skadene andre steder i landet, sier norske Anders Firing Lunde, som befinner seg i Mexico by, til VG.

Jordskjelvutsatt område

– Jeg har aldri vært et sted der jorda beveget seg så mye. Jeg lo først, men da lysene forsvant så visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg falt nesten over ende, sier arkitekten Luis Carlos Briceno til Reuters i Mexico by.

Fredagens skjelv, som hadde en dybde på 69 kilometer, kunne kjennes over hele regionen, helt til El Salvador, ifølge USGS.

Mexicos president, Enrique Peña Nieto, skriver på Twitter at sivilforsvaret og den nasjonale sikkerhetskomiteen har blitt varslet etter skjelvet. Det gjøres når jordskjelvene er satt til 8 på Richters skala.

Mexico befinner seg på den såkalte «Ring of Fire», som er et svært jordskjelvutsatt område på jorda. «Ring of fire» strekker seg over et 40.000 kilometer langt hesteskoformet område i Stillehavet.

Østkysten av Mexico er samtidig truet av orkanen Katia, melder BBC. Orkanen, som er satt til kategori 1, er omtrent 300 km sørøst for Tampico, og har registrert vindkast på 140 km/t, ifølge det nasjonale orkansenteret.