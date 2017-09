MEXICO CITY (VG) En 13 år gammel gutt sier han knipset disse bildene av klasserommet sitt før han forlot den jordskjelvrammede barneskolen.

Taket har sunket så langt ned at det treffer ryggen på kontorstolen. Pultene rundt er knust. Det ligger murpuss, stein og grus overalt – rester etter det som for kort tid siden var en velfungerende barneskole.

Bildene er tatt av en 13 år gammel gutt, som så vidt kom seg ut da skolen kollapset tirsdag.

Fredag morgen var 274 personer bekreftet omkomne i det nest største jordskjelvet i Mexicos historie. 20 av dem mistet livet på barneskolen Enrique Rebsamen.

ØDELAGT: Bildene viser knuste pulter og ødelagte kontorstoler i et klasserom hvor flere barn befant seg da jordskjelvet rammet tirsdag. Foto: Privat

Leter fremdeles i ruinene

– Det kunne vært min sønn, men jeg var heldig og fikk ham hjem i live, sier Luz Cortez.

Hun er moren til trettenåringen som har tatt bildene. Luz ønsker ikke at VG skal navngi ham, og sier gutten fremdeles er traumatisert etter tirsdagens opplevelser.

Barneskolen Enrique Rebsamen har blitt selve symbolet på det dødelige jordskjelvet i Mexico. I flere døgn har området vært sperret av for andre enn hjelpemannskapene, men torsdag kveld lokal tid fikk VG være med inn på området.

Det er lite ved den falleferdige bygningen som minner om en skole. Taket er borte, og der det en gang var vinduer, er det nå bare gapende hull. Fremdeles et det stor aktivitet på plassen. Arbeidere løper forbi med planker og jernstenger. De forsøker å bygge opp grunnmuren, slik at bygningen ikke skal kollapse helt ved et eventuelt etterskjelv.

Letemannskap på stedet forteller også at de har brukt varmesensorer for å lokalisere det som angivelig skal være den siste levende personen inne i bygningen. Flere vi møter sier de tror det er en kvinne, og ikke et barn som tidligere antatt.

RUSTES OPP: Det foregår ett intenst arbeid utenfor barneskolen Enrique Rebsamen, to dager etter det store jordskjelvet som rammet Mexico City. Arbeiderne frykter fremdeles et etterskjelv, og tror hele bygget kan kollapse om de ikke får støttet opp grunnmuren. Samtidig prøver de å få ut en person som fremdeles befinner seg i ruinene. Foto: Lech Klaudia , VG

Jenta i ruinene kan være «fake news»

De siste dagene har medier verden over skrevet om «Frida Sofia», en jente som skal ha vært fanget i ruinene. Det har vært skrevet at hun holdes i live med luft fra en oksygenflaske og beveger fingrene når noen ber om det.

I tre døgn har verden ventet på nyheter om Frida Sofia. Nå kan det virke som om hun aldri har eksistert.

I MEXICO: Fotograf Klaudia Lech og journalist Camilla Fredstad Huuse.

Torsdag kveld lokal tid uttalte en talsperson for den meksikanske Marinen, som har det overordnede ansvaret for redningsaksjonen på skolen, at det ikke finnes noen barn med dette navnet i skolens register. Det er heller ingen foreldre eller familiemedlemmer som har meldt seg for å spørre etter henne.

– Alle barna er gjort rede for. De er enten døde, eller trygt hjemme hos foreldrene, sa Angel Enrique Sarmiento på en pressekonferanse sent torsdag kveld.

Videre uttalte Sarmiento at de ikke utelukker at det fremdeles finnes en person i live innen i bygningen.

– Men alle indikasjoner tyder på at det er en av skolens rengjøringspersonell, sa han.

SANK SAMMEN: En bil er smadret under tyngden av barneskolen Enrique Rebsamen som kollapset etter tirsdagens jordskjelv. Foto: Lech Klaudia , VG

Kan stamme fra en gammel historie

Det er fremdeles usikkert hvor historien om Frida Sofia stammer fra, men flere medier skriver at den statlige kanalen Televisa Network var først ute med å melde om jenta. Flere andre medier plukket opp saken og raskt var hashtaggen #FridaSofia en trend på Twitter.

Tidlig fredag er den erstattet med hashtaggen #Fakenews.

Nå spekuleres det i om historien egentlig er en slags gjenfortelling av en hendelse fra 1985. 19. september det året ble Mexico rammet av det dødeligste jordskjelvet i landets historie. 19. september i år slo naturkreftene til igjen - på akkurat samme dato.

Norske Anders i Mexico City: – Enorm frivillig hjelpeinnsats

Forsetter letingen – nå etter en kvinne

I 1985 skrev flere medier om Luis «Monchito» Navarette, en ni år gammel gutt som skal ha blitt begravet under en bygning sammen med bestefaren. Ifølge nyhetssaker fra det året brukte redningsmannskapene flere dager på å lete etter gutten, og de skal angivelig ha kommuniserte med ham flere ganger.

Etter hvert svant håpet og til slutt var det bare bestefarens kropp som ble hentet ut fra ruinene. Gutten ble aldri funnet.

Selv om jakten på Frida Sofia trolig erstattes av jakten på en eldre kvinne fredag, er redningsmannskapet fremdeles fast bestemt på å fortsette arbeidet. Da VG forlot skolen sent torsdag kveld lokal tid var det ingen ting som tydet på at arbeidet skal trappes ned.