Forvirring om Trumps planer mot illegale innvandrere

I et notat nyhetsbyrået AP har fått tilgang til, skal Trump-administrasjonen ha foreslått å sette inn 100.000 soldater mot papirløse innvandrere. Men Det hvite hus avviser påstandene.

Ifølge notatet skal Trump-administrasjonen ha utarbeidet et forslag om å mobilisere så mange som 100.000 soldater fra Nasjonalgarden i USA i tiltak mot innvandrere som oppholder seg ulovlig i USA, melder nyhetsbyrået AP.

Det elleve sider lange dokumentet foreslår ifølge nyhetsbyrået tiltak i stater så langt nord som Portland i Oregon, og så langt øst som New Orleans i Louisiana. Hvis tiltaket trer i kraft i de 11 aktuelle statene, vil millioner som ikke bor i nærheten av grensen til Mexico kunne bli rammet.

Men kort tid etter at nyheten begynte å spre seg, kom det kontra fra Det hvite hus:

Pressesjef Sean Spicer tvitrer at informasjonen er 100 prosent falsk, og viser til Sikkerhetsdepartementet som bekrefter dette.

Trump gikk til valg på tiltak mot de estimerte 12 millioner ulovlige innvandrerne i USA. Han mente de sto for en høy andel av kriminaliteten, og lovte å bygge en mur mot Mexico, for å hindre at det han beskrev som potensielle terrorister, å komme inn i landet.

Dersom forslaget blir gjennomført, vil guvernører i de berørte statene kunne gi endelig godkjenning på om tropper under deres kontroll skal få delta, skriver AP.