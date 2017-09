Desperat kamp for å redde «Frida Sofia» ut av skoleruinene

MEXICO BY (VG) Redningsmannskap kjemper desperat for livet til skolejenta «Frida Sofia» som ligger skadet i ruinene av skolen der hun er elev. Marinens mannskaper skal ha snakket med jenta for kort tid siden.

Det bygges to tunneller inn til jenta. Marinens talsmann Jose Luis Vergara sier til FORO TV at man prøver å ta seg inn i bygget både fra gaten utenfor skolen og fra skoleplassen.

– Utfordringen er å lage en tunnel inn til henne som ikke kollapser. Vi må også tenke på sikkerheten til de som skal hente henne ut, sier Vergara.

En redningmann er nettopp lirket ut av ruinene etter å ha krøpet inn den provisoriske tunnellen som bygges for å få jenta ut. Han jobber kanskje med å skjære vekk metall som hindrer evakuering av jenta. En gassflaske knyttet til en slange står i åpningen der mannen krøp inn. Kollegaer holder fast i beina hans mens mannen har overkroppen inne i bygningen.

Avisen El Universal meldte tidlig i dag at jenta er ved bevissthet, men skadet i

en arm og et bein. Hun skal befinne seg i et område av skolen der

spisesal og kjøkken lå før alt raste sammen.

REDNINGSARBEID: Her jobbes det intenst for å redde ut den savnede jenta fra den sammenraste Enrique Rebsamen-skole. Bygningen kollapset i skjelvet. Minst 21 barn og fire voksne omkom da skolebygget raste sammen. Foto: Lech Klaudia , VG

Frida Sofia skal ikke være hennes virkelige navn. Samtlige av skolens elever som heter Sofia, skal i følge meksikanske medier være gjort rede for. De er innlagt på sykehus i byen. Navnet er trolig gitt henne for å skjerme jenta og familien.

Bygger tunnel



Redningsmannskapene har fjernet bit for bit av den sammenraste bygningen for å nå inn til henne og jobber i følge tv-kanalen Noticieros Televisa å bygge en tunnel

inn til henne. Via kanalens direktesending har seerne kunne følge dramaet. Systematisk og rolig har hjelpemannskaper fra Mexicos marine jobbet seg innover mot området der Frida Sofia befinner seg.

Hun skal i natt ha kommunisert ut til redningsmannskapene at det er flere elever rundt henne som også er i live. Jentas alder er ikke kjent. Redningsledelsen etterlyste ved 08-tiden norsk tid jentas familie. Foreldrene har ikke meldt seg på stedet halvannet døgn etter skjelvet. Det er for mange uforståelig og man frykter at familien er hardt rammet etter jordskjelvet.

Skolen som raste sammen har elever mellom 3 og 14 år.

Norske Anders: Enorm frivillig innsats

Daisy leter etter moren



Et annet sted i jordskjelvrammede Mexico City flokker letemannskaper seg rundt Daisy (36) . Hun ser redselsfullt opp mot en sammenrast bygning. Hun vet at moren befinner seg der inne – død eller levende.

– Det er forferdelig å stå her og se på. Jeg får ikke kontakt med henne, sier Lopez til VG.

36-åringen har svart sminke under øynene og klamrer seg til telefonen. Håpet om at moren (57) skal gi lyd fra seg, er der ennå.

Sist gang Lopez snakket med henne var tre timer før det kraftige jordskjelvet med en styrke på 7,1 rammet Mexico tirsdag. Skjelvet er det dødeligste i landet på 32 år. Så langt er 230 mennesker bekreftet omkommet.

Skjelvet kommer bare to uker etter at sørlige deler av Mexico ble rammet av et nesten like kraftig jordskjelv. Dette tok liv av 90 mennesker.

– Redd for hva vi vil finne

Et av de hardest rammede områdene er Codesa, og her var moren til Lopez på jobb. VG får komme helt bort til inngangen på det som en gang var et leilighetsbygg. Nå er bygningen så sammenfallen at det er vanskelig å få tilgang til den. Døren er sperret av murstein, vinduene knust.

Rundt Lopez står flere hundre frivillige som har samlet seg for å bistå i redningsarbeidet. De har på seg verneutstyr, bærer spader og tripper utålmodig. En av dem er Adrian Retana (29).

– Vi venter på tillatelse fra myndighetene til å ta oss inn i bygningen. Vi vet det er mennesker der inne enda, sier han.

– Jeg er redd for hva de vil finne i ruinene, sier Lopez.

Lege: – En tung jobb

Flere medier og lokale myndigheter melder om at antall dødsfall kan stige til over 1000 og at redningsarbeidet vil foregå i opp mot tre uker.

To døgn etter skjelvet er tempoet i sentrale bydeler fremdeles høyt. Luften er tung av støv. Foreldre har utstyrt seg selv og barna med ansiktsmasker. Ingen går langs husveggene. Det er tryggest i midten av gaten, blir vi fortalt.

Veiene er sperret for trafikk, i et forsøk på å gi plass til redningsarbeidere, politi og militæret. Men Banda Manila Juan står midt i gaten. Han er lege og holder en tavle i armene. På den er det listet minst hundre navn. Noen er skrevet i rødt, andre i grønt. Rødt betyr savnet, mens de grønne er gjort rede for.

ORDEN I KAOSET: Lege Banda Manila Juan har laget en liste over savnede navn i nabolaget Codensa. Foto: , Klaudia Lech, VG

Det er også de navnene som er strøket over med svart.

– Dette er en tung jobb, men enda tyngre er det å se uvissheten i øynene til de som fremdeles leter etter sine kjære, sier han.

Fire mennesker fanget – sliter med å redde dem ut

Et stykke lenger inn i byen forgår en storstilt redningsaksjon. Et kontorbygg har kollapset og flere mennesker er fanget i ruinene. Redningsmannskaper har fått kontakt med minst fire personer som sitter fastklemt under et sammenrast tak. Menneskene der inne har fått vann og mat, men arbeidet med å få dem ut er vanskelig.

– Det er en fare for at taket over dem kan kollapse, sier en arbeider på stedet til VG.



Noen kilometer unna, på barneskolen Enrique Rebsamen, foregår det ett intenst kappløp mot klokka. Fire barn i skolealder er fremdeles fanget. Ett av dem, ei lita jenta som skal hete Frida, har vist livstegn. Nå mates hun med en vannslange inne i ruinene.

Da VG er på stedet jobber redningsarbeiderne med å lage en tunnel som går under bygningen for å nå barna. De beveger seg langsomt og bruker stillaser av tre for å hindre restene av bygningen fra å smuldre opp. Arbeidet er tidkrevende, og er ventet å foregå til utpå dagen torsdag lokal tid.

Frykter etterskjelv

Myndighetene i Mexico City ber folk holde seg unna falleferdig bygninger. Fremdeles frykter man at det skal komme ett eller flere etterskjelv. I sosiale medier har flere innbyggere i de mindre berørte områdene åpnet hjemmene sine til de berørte. Spesielt de som bor i gamle leilighetsbygg i sentrum har måttet flytte, fordi det er for farlig å bo der.

Områdene som ble hardt rammet av skjelvet tirsdag, er de samme som ble hardest rammet av jordskjelv 19. September 1985 – et skjelv som drepte 9.500 mennesker. Områdene heter Codesa, Roma og Colonia-Valla.