Denne barneskolen raste sammen - minst 21 av barna er døde

Redningsarbeiderne jobber nå på spreng for å få reddet ut barna som er savnet i skolen Enrique Rebsamen i Mexico City.

Redningsmyndighetene bekrefter tidlig onsdag morgen norsk tid at minst 216 personer har mistet livet i jordskjelvet. Myndighetene anslo tidligere 247, men tallet har blitt nedjustert.



Bygningen til skolen Enrique Rebsamen raste sammen da skjelvet med en styrke på 7,1 rammet Mexico City, og minst 21 barn er ifølge Mexicos president bekreftet omkommet der.

I tillegg er fem av de voksne på skolen døde.



Skolen brøt rett og slett sammen under skjelvet, og tre etasjer ble til én:

DETTE VAR EN SKOLE: Redningarbeidere og frivillige jobber for å finne de resterende barna inne i skolen. Foto: Carlos Cisneros , AP

Da presidenten besøkte skolen tidligere i dag, opplyste han at 30 barn fortsatt er savnet inne i bygningsmassene - sammen med flere voksne.

Det pågår en intens redningsaksjon for å finne dem mens mørket nå senker seg over Mexico by.



Flere steder har redningsmannskaper satt opp skilt med påskriften «Stille», for å høre eventuelle rop fra overlevende i ruinene.

Desperat kamp mot klokken



Skjelvet hadde en styrke på 7,1 da det rammet hovedstaden Mexico by og omkringliggende delstater tirsdag formiddag lokal tid. Flere titalls bygninger har kollapset, deriblant bolighus, skoler og offentlige bygninger.

Lokale myndigheter frykter at flere personer fortsatt er fanget i ruinene, og redningsmannskaper kjemper nå en desperat kamp mot klokken. Flere steder har redningsmannskaper satt opp skilt med påskriften «Stille», for å høre eventuelle rop fra overlevende i ruinene.

– Førsteprioriteten nå er å redde dem som fortsatt er fanget og å gi medisinsk hjelp til dem som er skadd, sier president Enrique Peña Nieto i en uttalelse.

- Som om jorden åpnet seg under føttene våre



Fabiola Berriozabal forteller til NBC 7 at hun satt og spiste frokost med moren, broren og besteforeldrene på terrassen i Tepoztlan i den hardt rammede delstaten Morelos da det startet å riste kraftig.

– Det føltes som om hele huset skulle rase over oss, som om jorden åpnet seg under føttene våre. Vi klarte ikke å reise oss eller bevege oss. Vi ønsker å komme oss vekk fra huset, men vi kunne ikke før det stoppet, sier hun.