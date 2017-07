19 drept i kamper i mexicanske Sinaloa

TORSDAG: Dette bildet ble tatt etter at flere mennesker ble drept i Navolato i delstaten Sinaloa torsdag kveld. Lørdag opplyser mexicanske myndigheter at det også fredag fant sted et blodbad i Sinaloa. Da ble 19 væpnede menn drept.

Foto: Enric Marti

AP