Merkel ligger an til å gå inn i sin fjerde periode som forbundskansler

Angela Merkels kristendemokratiske parti CDU og søsterpartiet CSU får 32,5 prosent, viser den første prognosen.

Sosialdemokratene (SDP) får imidlertid 20 prosent, viser prognosen som ble lagt fram rett etter at valglokalene stengte klokken 18 i Tyskland søndag. Det blir dermed det nest største partiet, men resultatet for (SDP) er imidlertid historisk lave, melder DPA.

Alternativ for Tyskland (AfD) er tredje størst med 13,5 prosent på prognosen, som er utført av Infratest dimap for fjernsynskanalen ARD. Partiet som i senere tid har markert seg som innvandringskritisk og islamkritisk ligger dermed an til å komme inn i nasjonalforsamlingen for første gang.

– Vi kommer til å endre dette landet, sier Alexander Gauland partileder for AfD, mdeler DPA.

Les: 10 spørsmål og svar om valget i Tyskland

Die Linke får 9 prosent, De grønne 9,5 prosent, og høyreliberale FDP 10,5 prosent.

De siste årne har Merkels kristenkonservative partiallianse CDU/CSU regjert sammen med sosialdemokratiske SPD. Prognosene tyder på at koalisjonen fortsatt vil ha flertall i nasjonalforsamlingen.

Flere medier medler imidlertid at SPD ikke har noen planer om å gå inn i en ny koalisjonsrunde med Merkel. Shultz opplyser i sin tale under valgvaken at han vil fortsette å lede partiet i opposisjon.

– Vi skal fortsette å jobbe mot vårt mål, sier han.

Det kan også bli flertall for en mulig koalisjon mellom CDU/CSU, FDP og Grüne, melder NTB.