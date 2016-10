Meldingene fra innsiden: Slik beskriver de gjenværende livet i Mosul

Med fare for sitt eget liv, og i skjul for IS, forsøker mennesker på innsiden av Mosul desperat å gi livstegn til de på utsiden. Les hva de skriver.

Meldingen kom fra en ung mann på innsiden av IS-bastionen Mosul i forrige uke, sendt fra en venn til en annen, den 9. oktober:

«IS har nå kuttet internett, til og med på kafeer, og det er veisperringer overalt. De hindrer også sivile i å forlate byen, og de har gitt ordre om å drepe alle som forsøker å dra, til og med IS-medlemmer som forsøker å dra. Situasjonen er grusom, alle her er redde.»

Å få ut informasjon fra Mosul er nå svært vanskelig.

Derfor har VG de siste dagene spurt irakere og syrere med venner og familie inne i Mosul om å dele meldingene de har fått. På den måten kan omverden få et inntrykk av hva som foregår i den IS-kontrollerte millionbyen.

Det var Mohammad Khedhr som fikk melgingen over, i forrige uke. Han driver nettverket «Sound and Picture» som prøver å informere omverden om hva som skjer i IS-områder i Syria og Irak.

Det er opp mot en million sivile igjen inne i Mosul, den irakiske storbyen som en koalisjon av hærer med ulike interesser, nå angriper fra alle kanter. I luften over byen flyr USA-ledede bombefly.

Det som nå utspiller seg er det største slaget mot IS, noen gang.

Etter at IS tok byen i et stormangrep i juni 2014, har rapportene fra innsiden blitt færre og færre. Mens IS har mistet stadig mer kontroll over deres såkalte kalifat i Syria og Irak, har de også blitt mer paranoide. I Mosul har signaltårn blitt ødelagt og alle internettlinjer er forsøkt stengt.

MOT STORBYEN: Kurdiske Peshmerga-krigere deltar i offensiven mot Mosul, som startet natt til mandag. Foto: Bram Janssen , AP

IS vil ikke at innbyggerne skal kommunisere med noen på utsiden. De er redde for at folk inne i byen skal gi informasjon til den irakiske hæren, eller til den USA-ledede bombekoalisjonen.

Men i desperate tider blir også mennesker mer kreative. Når innbyggerne finner dekning, eller internett, blir det raskt sendt livstegn til venner og kjente som venter i lokale flyktningleirer, i Iraks hovedstad Bagdad, eller på asylmottak i Europa.

Slik stopper IS kommunikasjon ut



16-august: Dagliglivet blir hardere. IS raider hus på leting etter pistoler eller internett-tilkoblinger. Samtidig har de blitt mindre vanskelige når det kommer til kleskoder og skjegg-regler. De har også den siste tiden utlevert mye nødhjelp og mat til sivile. De prøver å få de sivile over på sin side.

(Melding til Mohammad Khedhr fra venn i Mosul)



Lederen av nettverket «Sound and Picture» Mohammad Khedhr forteller VG hvordan IS desperat prøver å kutte Mosul fra omverdenen:

FÅR OPPDATERINGER: Mohammad Khedhr, leder av nettverket Sound and Picture. Foto: Sarmad alJilane

* For en til to måneder siden forbød IS internett inne i private hjem, deretter, for en uke siden, forbød de også internett på alle kafeer. Nå er nett-kafeene helt stengt.

* Ifølge Khedhr rykker også IS nå stadig oftere inn i private hjem på leting etter hemmelige WiFi-mottagere eller annet internettutstyr.

* De bruker også frykt som virkemiddel: Den siste uken skal IS ha henrettet flere de mente kommuniserte med koalisjonen som kjemper mot dem, inne i Mosul.

Natt til mandag startet offensiven for å gjenerobre Iraks nest største by. 30.000 soldater rykker inn fra flere sider, mens de mellom 4-8.000 IS-krigerne inne i byen gjør seg klar til kamp.

Sivilbefolkningen blir fanget i kryssilden.

Fordi kommunikasjon med folk inne i Mosul er så viktig for den angripende styrken, har den irakiske hæren de siste dagene reist nye telelinjer for at folket i Mosul skal få tilbake telefonsignalet.

Fra Mosul til Bagdad: Vi har vært tålmodige i to år



I Bagdad sitter forfatteren og poeten Rusly Almaleky. Den siste tiden har han fått meldinger fra venner og bekjente inne i Mosul.

– IS er livredde for at innbyggere skal oppgi informasjon til styrker som kan angripe dem. Alle jeg snakker med er redde for å bli avslørt, sier Almaleky i en telefonsamtale med VG tirsdag.

Hans inntrykk er at motstanden mot IS inne i byen har økt den siste tiden. Flere medier har skrevet at anti-IS-graffiti har blitt tagget på vegger inne i byen, og en lokal motstandsbevegelse skal ha blitt oppdaget av IS for kort tid siden. 58 ble henrettet i etterkant.

HOLDER KONTAKTEN: Poeten Rusly Almaleky fra Bagdad. Foto: Privat

Natt til mandag, da slaget om Mosul startet, skrev en venn av Almaleky fra Mosul til ham. VG har fått oversendt alle skjermbildene fra samtalen. Her er meldingsutvekslingen:

Rusly: Hvordan går det?

Venn: Hei min venn. Jeg gråter, men jeg vil spare tårene til den store seieren. Jeg er i hjertet av alt som skjer nå.

Rusly: Vi kommer til å gråte masse

Venn: Pass på ikke å spre navnet mitt. Jeg er i Mosul.

Rusly: Fortell meg hva som skjer.

Venn: Jeg hører lyden av bombeangrep og fly. Det er en underlig stillhet her. Nå er det den sterke siden mot den nervøse siden.

Rusly: Ah

Venn: (…) Vår frelse har endelig begynt. Måtte Gud sikre oss seier.

Rusly: Endelig er vi den sterke siden.

Venn: Gleden er i ferd med å komme tilbake, jeg sverger, vi er så slitne! Vi er ikke skyldige i dette.

Rusly: Seieren en nesten der nå.

Venn: Hva kan vi gjøre. Det er Guds vilje.

Rusly: Ja.

Venn: Ja, det er nesten der. Jeg gråter og skriver. Jeg tror det snart vil være over.

(…)

Rusly: Vi er der snart. Vær tålmodig. Bare et par dager til nå.

Venn: Vi har vært tålmodige i to år. Vi vil ha seier.

Rusly: Jeg skal ta med harrisa (populær matrett) til deg når jeg kommer (til Mosul).

Venn: Vi er så lei, jeg lover deg ... Åå, jeg savner det. Jeg pleide å kjøpe det hver dag.

Rusly: Å nå skal du snart få det.

Venn: Jeg hører lyden av tanks. Jeg kan ikke vente til de frigjør oss.

Rusly: Nå kan du høre på den lyden helt til morgenen.

Venn: Som en symfoni av Giovanni Marradi (Italiensk komponist). Så langt ned har vi kommet. Vi er så slitne.

Rusly: Hold motet oppe. Det er snart over.

Venn: Gud vil straffe undertrykkerne. Mine beste ønsker til deg.

(…)

Rusly: Det er over snart.

Venn: Hvis Gud vil, det første jeg skal gjøre er å komme til deg (I Bagdad).

Rusly: Nei, jeg skal komme til deg (I Mosul).

