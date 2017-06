Melding om eksplosjon på sentralstasjonen i Brussel

Politiet skal ha uskadeliggjort en person som hadde på seg et bombebelte ved jernbanestasjonen i Brussel. Området er evakuert etter meldinger om eksplosjon.

Sentralstasjonen i Brussel er evakuert tirsdag kveld på ordre fra politiet, melder La Soir. Ifølge BBC har det kommet meldinger om en eksplosjon.

Situasjonen skal være under kontroll, melder politiet på twitter.

Ifølge Reuters har politiet «nøytralisert» en person som hadde på seg et eksplosivbelte.

Ifølge ABC News er en gjerningsperson skutt av sikkerhetsstyrker. De melder også at en bombeenhet gjennomsøker området i frykt for at det er plassert eksplosiver på stedet.

I mars 2016 mistet 32 mennesker livet etter et terrorangrep på flyplassen og i metrosystemet i byen.