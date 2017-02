Melania Trump skaper turist-boom for Slovenia

LJUBLJANA, SLOVENIA (VG) Turismen til den amerikanske førstedames fødeland har allerede økt. Nå lanserer Slovenia guidede turer i Melania Trumps fotspor.

Det lille landet Slovenia har til nå ikke akkurat vært plaget av internasjonal oppmerksomhet, med sine drøyt to millioner innbyggere og en relativt uanselig plassering i Sentral-Europa. Men takket være det at USAs nye førstedame, Melania Trump, er slovensk, ser innbyggerne nå starten på en helt ny tid for turismen til landet.

Allerede har «Melania-effekten» begynt å vise seg: De siste månedene av 2016 var tallet på amerikanske tilreisende fordoblet, sammenlignet med i 2011. Aldri tidligere har så mange besøkende fra USA kommet til Ljubljana.

– Plutselig har amerikanerne oppdaget at landet Slovenia finnes!, sier en fornøyd Nina Kosin ved turistkontoret i Ljubljana, til VG.

HER BLE HUN OPPDAGET: Melania kom gående ned denne trappen i Ljubljanas kulturhus, da en kjent motefotograf inviterte henne til sin første bildetakning som modell. Foto: TERJE BRINGEDAL, VG

Det totale tallet på turister fra alle land, har også gått opp, med nesten 10 prosent.

At Trump har hele verdens øyne på seg, er noe slovenerne vet å utnytte. Denne våren lanserer de en guidet tur « I Melanias fotspor». VG blir tatt med rundt i byen hvor førstedamen, den gang hun fortsatt het Melanija Knavs, bodde fra hun var 16 til 21 år gammel.

Dette var etter at hun hadde forhandlet seg frem til å få flytte fra foreldrenes hus i hjembyen Sevnica, en by så beskjeden i størrelse at det får Ljubljana med sine 200.000 innbyggere til å virke som en verdensmetropol.

MELANIAS HJEMBY: Også i Sevnica vet de å profittere på at bybarnet Melania har verdens øyne rettet mot seg. Foto: TERJE BRINGEDAL , VG

Fra natur til gull

VG I LJUBLJANA: Journalist Nora Thorp Bjørnstad og fotograf Terje Bringedal

En turistguide i rød boblejakke snakker på inn- og utpust om alle stedene i byen som kan relateres til hun som nå er Slovenias gallionsfigur. I en forstad ligger den slitne boligblokken med leiligheten der hvor den nåværende førstedamen bodde sammen med sin to år gamle søster de årene hvor hun studerte design- og arkitektur, og ble oppdaget som modell. Inngangsdøren har riktignok et slags slitent gullbelegg langs karmen, men ellers er det lite som minner om Trump-tårnet her.

Marko Ljukek (29) og Daniela Zalic (36) lufter en liten hund mellom blokkene. I motsetning til ved turistkontoret, er de ikke overbevist om at Melania gir landet god publisitet.

– Jeg er ikke sikker på at hun er en god ambassadør for Slovenia. Før var vi bare det lille søte landet med fjell og fiskevann, som nesten ingen hadde hørt om, og nå. Det er litt for mye av det gode, liksom, flirer Zalic oppgitt under den tjukke toppluen.

Ljubljana har stor tro på blomstrende etter at Melania Trump ble First Lady. Daniela Zalik, hunden Aisha og Marko Ljukek foran blokken hvor Melania bodde med sin søster Foto: TERJE BRINGEDAL, VG Foto: Terje Bringedal , VG

–Ukjent før Trump



Vi runder hjørnet hvor TV-kanalen som arrangerer «Face of the Year», konkurransen der Melania som 21-åring deltok og ble nummer tre, forklarer turistguiden Miro Gračanin til VG. Etter deltagelsen der ble hun tilbudt modellkontrakt i Milano.

TRUMPS SLOVENSKE VARER: De eneste varene fra Slovenia som Donald Trumps har innlemmet i sin business, er fra krystallfirmaet Roganska. Foto: TERJE BRINGEDAL, VG

– Var det etter jobbene i Milano at hun ble berømt?», spør VG.

– Vel, folk flest vil vel si at det var da hun møtte Donald Trump, svarer guiden ærlig.

Liker ikke Trump

FAKTA OM MELANIA TRUMP (46) * Melanija Knavs ble født den 26. april 1970 i det som den gang var Jugoslavia, nå Slovenia. *Foreldrene var arbeidere ved den statlige tekstilfabrikken i Sevnica, der hun vokste opp. *Historiens andre førstedame med utenlandsk opprinnelse. Den forrige var britiskfødte Louise Adams, som hadde tittelen i årene 1825–1829. * Kåret som den minst populære førstedamen siden Hillary Clinton. * Er den eneste førstedamen som har posert naken på bilder. (Kilde: NTB)

Samtidig, i USA, ryktes det at USAs førstedame selv ikke er spesielt glad for at hjemlandet Slovakia nå bruker hennes nyervervede tittel for hva der er verdt. Allerede skal Trump ´erne ha hyrt inn et advokatfirma for å forhindre at navnet hennes blir brukt for å promotere «uautoriserte produkter», ifølge nyhetsbyrået AP.

Selv om Melania bedyrer at hun snakker slovensk med den 10 år gamle sønnen Barron for at han skal lære seg språket, er det ikke så mye som tyder på at reiser til hjemlandet er noe hun prioriterer i stor grad.

Melanias mest nylige reise, etter hva turistguiden kjenner til, skal ha vært da hun tok med Donald til hjembyen Sevica for å møte foreldrene i for nesten 15 år siden. Siden den gang har også mor og far, så vel som Melanias eneste søster, gjort amerikanere av seg.

IKKE SANSEN FOR TRUMP: Walter Barba (59) synes ikke Melania er en god ambassadør for Slovenia. Foto: TERJE BRINGEDAL, VG

Utenfor restauranten i Ljubljana hvor Melania og« den kule gjengen som hadde motorsykler og penger her i byen» pleide å gå, treffer VG Walter Barba (59). Denne sloveneren har fått nok av hele Trump-familien.

– Jeg liker ikke Trump, og jeg liker ikke at hun blir Slovenias fjes utad. Det er 25 år siden hun dro herfra og hun har glemt hjemlandet sitt for lenge siden. Det er bare business, mener 59-åringen, mens VG tas med videre « i Melanias fotspor», over den kjente dragebroen i gamlebyen.

På rekkverket har noen klistret en sticker med den ferske førstedamens fjes, og påskriften « Free Melania».