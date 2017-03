Melania Trump besøkte sykehus under første solo-opptreden

Torsdag gjorde Melania Trump sin første opptreden alene som førstedame og besøkte en avdeling med syke barn.

Førstedamen la sitt aller første besøk til et presbyteriansk sykehus på Manhattan i New York der hun leste boken «Dr. Seuss - Oh, the Place You'll go» for syke barn på pediatrisk avdeling, skriver ABC News.

Besøket var i anledning den nasjonale lesedagen i USA, skriver The Telegraph.

– Vi skal lese noen bøker i dag. Vet dere hvilken dag det er i dag? Det er lesedagen, sa Melania til barna.

Boken hun leste ble utgitt i 1990 og handler om livets reise og utfordringene man møter på veien. Barneboken lå i sin tid på en av bestselgerlistene til New York Times og inneholder en rekke illustrasjoner.

– Jeg kom for å oppfordre dere til å lese, og til å tenke over hva dere vil oppnå i livet, sa førstedamen om bokens tematikk.

Ifølge Melania er boken en av favorittene hennes. I tillegg ønsket førstedamen å hedre forfatteren som hadde bursdag samme dag som besøket. Etter lesestunden ga hun boken hun leste fra til et av barna.

Lav profil

Melania Trump har holdt en relativt lav profil etter at Donald Trump overtok som president. Selv har hun tidligere sagt at hun vil ta en tradisjonell førstedamerolle med Betty Ford og Jaqueline Kennedy som forbilder.

I offentligheten har hun framhevet sin rolle som fulltidsmor for den ti år gamle sønnen Barron.

– Jeg vil være en talskvinne for kvinner og barn og bekjempe mobbing. Vår omgangsform har blitt for ondskapsfull og voldelig, svarte hun på spørsmål om hvordan hun så sin egen rolle i Det hvite hus før Donald Trump overtok som president.

