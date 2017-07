G20-sikkerhet ikke god nok for Melania

HAMBURG (VG) Over 20.000 politi vokter over G20-byen Hamburg, men sikkerheten er likevel ikke god nok til at Melania Trump går ut av hotellet.

USAs førstedame Melania Trump deltar ikke på programmet for G20-statsledernes ektefeller i Hamburg fredag.

– Vi har ikke en sikkerhetsklarering til å kunne forlate hotellet, sier en talsperson for Melania Trump til det tyske nyhetsbyrået DPA.

Ifølge nyhetsbyrået skal ektefellearrangementet nå blitt flyttet, på grunn av en sikkerhetsrisiko blant protester.

Skal på sightseeing

Mens statslederne diskuterer løsninger på verdensutfordringer som klima, handelsavtaler og korrupsjon, har Angela Merkels ektemann Joachim Sauer invitert ektefellene på sightseeingtur med båt gjennom havnebyen Hamburg.

Melania har meldt avbud på grunn av manglende sikkerhetsklarering. Situasjonen er tilsynelatende likevel trygg nok for de andre påmeldte ektefellene.

Emmanuel Macrons kone Brigitte, Angela Merkels ektemann Joachim Sauer, Theresa Mays Phillip og Justin Trudeaus Sophie, deltar alle som planlagt, melder Der Spiegel.

Også statsminister Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes, er i Hamburg, og tilbringer dagen med de andre konene og mennene til G20-statslederne.

På ektefellearrangementet får de også oppleve byens rådhus, som er datert helt tilbake til det 17. århundre.

På oppfordring fra Angela Merkels mann Joachim Sauer, vil selskapet også avlegge det tyske klimasenteret et besøk, skriver Express. Det vil også nyte en bedre lunsj på en lokal fiskerestaurant, ifølge programmet.