G20-sikkerhet ikke god nok for Melania Trump

HAMBURG (VG) Over 20.000 politi vokter over G20-byen Hamburg, men sikkerheten er likevel ikke god nok til at Melania Trump går ut av hotellet.

USAs førstedame Melania Trump deltar ikke på programmet for G20-statsledernes ektefeller i Hamburg fredag.

– Vi har ikke en sikkerhetsklarering til å kunne forlate hotellet, sier en talsperson for Melania Trump til det tyske nyhetsbyrået DPA.

Ifølge nyhetsbyrået skal ektefellearrangementet nå ha blitt flyttet, på grunn av en sikkerhetsrisiko i forbindelse med G20-demonstrasjonene.

Etter demonstrasjonene skrev førstedamen på Twitter at hun sendte tanker ut til de skadede og håpet alle holder seg trygge.

Skal på sightseeing

Mens G20-lederne diskuterer løsninger på verdensutfordringer som klima, handelsavtaler og korrupsjon, har Angela Merkels ektemann Joachim Sauer invitert ektefellene på sightseeingtur med båt gjennom havnebyen Hamburg.

Melania Trump har meldt avbud på grunn av manglende sikkerhetsklarering. Situasjonen er tilsynelatende likevel trygg nok for de andre påmeldte ektefellene.

Brigitte Macron (gift med Emmanuel Macron), Joachim Sauer (gift med Angela Merkel), Phillip May (gift med Theresa May) og Sophie Trudeau (gift med Justin Trudeau), deltar alle som planlagt, melder Der Spiegel.

Også statsminister Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes, er i Hamburg, og tilbringer dagen med de andre konene og mennene til G20-lederne.

På ektefellearrangementet får de også oppleve byens rådhus, som er datert helt tilbake til det 17. århundre. Det vil også nyte en bedre lunsj på en lokal fiskerestaurant, ifølge programmet.

På oppfordring fra Angela Merkels mann Joachim Sauer, vil selskapet også avlegge det tyske klimasenteret et besøk, skriver Express.

Store demonstrasjoner

I forkant av G20 har det gått hardt for seg i gatene. Torsdag ettermiddag ble det kastet flasker og smelt av fyrverkeri og røykbomber, og politiet brukte vannkanoner for å forsøke å få has på demonstrantene. Hjelpemannskap bar flere skadde på båre gjennom folkemengden kort tid etter.

Tyske myndigheter har forberedt seg på at det vil kunne gå hardt for seg. 20.000 politifolk utstyrt med opprørsutstyr, pansrede kjøretøyer, helikoptre og overvåkningsdroner er klare for å holde orden i rekkene. Natt til torsdag skal fem ha blitt skadet i demonstrasjoner.