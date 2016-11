Melania Trump blir boende i New York

Melania (46) og sønnen Barron (10) er ikke med når Donald Trump flytter inn i Det hvite hus i slutten av januar.

Den kommende førstedamen og sønnen blir derimot værende i luksusboligen i toppen av Trump Tower på Manhattan i New York. Årsaken er at ti år gamle Barron skal kunne fortsette på privatskolen han går på.

Selv om kona og sønnen ikke bor i Det hvite hus når Donald Trump blir utnevnt som USAs 45. president den 20. januar, skal det imidlertid ligge i kortene at de kommer til presidentboligen i Washington på et senere tidspunkt.

På spørsmål fra The New York Post om tidspunkt for dette, svarer Trump:

– Veldig snart. Like etter at han er ferdig på skolen.

Avgjørelsen innebærer at sikkerhetsnivået rundt Trump Tower blir forhøyet, med både sikkerhetstjenesten Secret Service og politiet i New York til stede.

– Det er åpenbart sensitivt å ta ut en tiåring av skolen midt i skoleåret. En mer formell uttalelse vil komme senere, sa Trump-talsmann Jason Miller tidligere søndag.

Det er imidlertid ikke sikkert at presidenten heller kommer til å bruke all sin tid i Det hvite hus.

Ifølge New York Times skal Trump ha fortalt til sine rådgivere at han ønsket å tilbringe så mye tid som mulig i New York – spesielt i helgene.

Kilde: VG/NTB