Fox News angrer på Nils Bildt-intervjuet

Fox News-anker Bill O'Reilly distanserer seg fra den svenske gjesten etter omdiskutert intervju.

Nils Bildt ble intervjuet av O'Reilly i kraft av å være «svensk forsvars- og nasjonal sikkerhetsrådgiver» forrige torsdag.

Der støttet Bildt opp O'Reillys påstander om at innvandringen til Sverige har ført til en økning i voldskriminalitet i Sverige. Temaet ble aktualisert av Trumps uttalelser i Florida samme uke.

I kjølvannet av avsløringene om at Bildt ikke er noen svensk talsmann for sikkerhet eller forsvar, og opplysninger om at han selv er voldsdømt, forsøker nå Bill O'Reilly så godt han kan å distansere seg fra den svenske kilden, ifølge New York Times.

– Skulle brukt mer relevant gjest



– Mr. Bildt jobber med rådgiving om terrorisme, det er sant, men han burde ha gjort det klart at han ikke hadde noen direkte bindinger til svenske myndigheter. For ordens skyld, informasjonen vi ga dere (seerne, journ.anm.) i det segmentet var presis, men vi ser i ettertid at vi skulle ha brukt en mer relevant gjest for anti-immigrasjons-siden, sier O'Reilly ifølge transkripsjonen fra mandagens program.

Bildt har i etterkant av oppstyret kritisert Fox News for å ha gitt ham tittelen som svensk forsvars- og nasjonal sikkerhetsrådgiver» før han gikk på lufta, skriver avisen. Fox News avviser på sin side at det var de som fant på tittelen.

Møtte motbør



Svenske myndigheter ble raskt konfrontert med ekspertkildens tittel etter innslaget i forrige uke, og avkreftet til flere medier at Bildt var en talsmann for et svensk departement.

Kort tid etter kom det også frem at Bildt selv er blitt dømt for vold mot en politimann. Han fikk ifølge New York Times ett års fengselsstraff, men det er ifølge avisen uvisst hvor mye han sonet, eller om han satt inne i det hele tatt.

Da Dagens Nyheter forsøkte å konfrontere Bildt med disse opplysningene, svarte han at han var uvitende til påstandene og derfor ikke kunne kommentere saken.