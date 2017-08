Europeisk eggskandale kan involvere syv land

Nå advares blant annet Sverige etter at det er funnet giftig insektsmiddel i nederlandske eksport-egg.

Det var i slutten av juli at nederlandske myndigheter kunngjorde funn av insektmiddelet fipronil i egg fra 17 hønsefarmer.

Bruk av insektsmiddelet fipronil på gårdsdyr er ulovlig fordi det er farlig for mennesker.

Nå viser det seg at eggene kan ha blitt solgt til hele syv land, melder EU-kommisjonen ifølge Politico.

GIFTIG: En supermarkedkjede i Tyskland trakk tilbake alle eggene fra butikkene deres etter at insektmiddelet fipronil, som kan skade nyrer, lever og skjoldbruskkjertel, ble funnet i eggene. Foto: Guido Kirchner , AFP

Advarer flere land

Mandag meldte franske myndigheter at egg med insektmiddelet er funnet i to matforedlingsbedrifter i Frankrike.

Nederland har nå advart Sverige, Sveits, Tyskland og England, om at eggene kan ha blitt distribuert til de respektive landene.

– Det er nå opp til svenske, sveitsiske, franske og britiske myndigheter å sjekke, ettersom alle disse eggene er mulige å spore, sier EU-kommisjonens talskvinne Anna-Kaisa Itkonen.

Millioner av egg som kan inneholde fipronil, er allerede trukket fra markedet i Tyskland, Nederland, Belgia, Sveits og Sverige, ifølge NTB.

Kan bli politisk krise

En belgisk bedrift er under etterforskning for å ha produsert ulovlig insektsmiddel som inneholder fipronil. Belgia startet etterforskningen allerede i juni, men sa ikke ifra til EU-kommisjonen før juli, skriver skiver Politico.

Nå må Belgias sosial- og helseminister, Maggie de Block svare for parlamentsmedlemmer onsdag når ministerne skal møtes for å diskutere om de fortsatt kan stole på det belgiske matsikkerhetsappaatet., skriver avisen.

Belgia var i en liknende krise i 1999 da giftige dioksiner ble funnet i næringskjeden via dyrefôr. Helsemyndighetene satt da på informasjonen i måneder, noe som til slutt førte til at flere ministere måtte gå og Frankrike forbød flere belgiske matvarer.

Tyskland har nå startet din egen etterforskning og Storbritannia har uttalt at deres byrå for matsikkerhet umiddelbart etterforsker problemet. Sistnevnte har imidlertid også sagt at risikoen for folk er veldig lav og at det ikke er noen grunn for folk i Storbritannia å unngå å spise egg.

