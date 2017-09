Massedrapsmann vil sparke advokat fordi hun er jøde

Dylann Roof (23), massedrapsmannen som ønsket hvitt herredømme og drepte ni sorte mennesker i en kirke i Sør-Carolina for to år siden, vil sparke sine advokater fordi de er jødiske og indiske.

I 2015 drepte han ni afroamerikanske mennesker i bønn. I fjor ble han dømt til døden. Nå vil han anke dommen og nekter å jobbe videre med de to advokatene han har fått utnevnt.

Istedet vil han ha nye forsvarere og omtaler de utnevnte advokatene som sine «politiske og biologiske fiender, og sier at det er umulig for ham å stole på noen som ikke har samme etnisitet som ham selv.

Mandag leverte 23-åringen, som omtales som en av de kaldeste drapsmennene i USAs historie, inn et tre siders håndskrevet notat til rettsinstansen som skal vurdere hans anke, melder Washington Post.

Ulike interesser

«Mine advokater er jødisk og indisk. Det er derfor bokstavelig talt umulig at dem og jeg kan ha samme interesser når det gjelder min sak», skriver han i brevet.

Hans to advokater Alexandra Yates and Sapna Mirchandani har ikke uttalt seg i saken.

I desember dømte en jury Roof til døden for drape på åtte personer i menigheten i Charleston`s Emanuel African Methidist Epsicopal Church, samt deres pastor. De hadde invitert ham med på sitt bibelkurs da han skjøt dem, én etter én.

I retten kom det frem at Roof satt inne i kirken og drakk fra en flaske Smirnoff Ice da han tenkte at han måtte gå inn å skyte dem.

Det var 12 mennesker i bønnegruppen. Åtte kvinner, en ung mann, en liten jente og en eldre pastor.

Rasekrig

«De voldtar våre menn og tar over landet vårt», tenkte han. Så tok han frem sin Glock håndvåpen, og rolig, mens deres øyne var lukket i bønn, åpnet han ild. Nesten samtlige ble skutt i hodet, skriver magasinet GQ som tilbragte flere måneder i Sør-Carolina på jakt etter svarene på hva som gjorde Dylann Roof til en av verste terrorister.

Påtalemyndigheten hevdet massakren var et forsøk på å starte en rasekrig, og la blant annet frem en video som bevis. I den to timer lange videoen viste han ingen anger, han fremsto derimot rolig, noen ganger lo han også.

I tillegg til at han ble dømt for drapane, ble Roof felt på hele 33 tiltalepunkter for hatkriminalitet. Roof sitter i Terre Haute Federal Prison in Indiana, men vil nå altså anke dommen.

