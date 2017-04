Kevin Sterne overlevde Virginia Tech-massakren: – Det blir ved deg

1. påskedag er det 10 år siden skoleskytingen ved Virginia Tech. Kevin Sterne ble truffet i pulsåren i låret. Han overlevde.

– Dette er ikke noe som skjer og så er det over og alle har det bra... Det blir ved deg, sier Sterne (32) til nyhetsbyrået AP.

Men han vil ikke at massakren skal få definere hvem han er.

Hele 32 mennesker ble drept da en mentalt syk student lenket fast dørene og skjøt medstudenter og ansatte ved universitetet i Virginia før han til slutt tok sitt eget liv.

Dette var den verste masseskytingen i moderne amerikansk historie fram til nattklubbmassakren i Orlando i fjor hvor 50 mennesker ble drept, skriver AP.

Bakgrunn: Massakren på Virginia Tech

Surret ledning rundt låret

Kevin Sterne ble skutt to ganger i benet. Han surret en elektrisk ledning rundt låret som en provisorisk torniquet for å stanse blødningen. Det reddet trolig livet hans.

I låret sitter det fortsatt en kule, og noen ganger mister han følelsen i benet. Nå som 10-årsdagen nærmer seg blir han mer irritabel og stresset, noe han tror har sammenhengen med hans posttraumatiske stresslidelse.

Han skvetter også av høye lyder og moren hans, skriver AP, forteller at han gjerne setter seg med ryggen til veggen når han er på restaurant slik at han kan holdet øye med dørene.

Jobber ved universitetet

Bildet hvor Kevin Sterne blir båret ut av Norris Hall av fire politimenn gikk verden rundt, men 32 åringen har i ettertid valgt å holde seg unna rampelyset. Han er den eneste av de skadede studentene som fortsatt er ved universitetet.

BYGNINGEN: Kevin Sterne, her utenfor bygningen Norris Hall, hvor han hadde tysk undervisning da han ble skutt for 10 år siden. Men selv om Sterne nå jobber ved universitetet har han ennå ikke vært tilbake i Noreris Hall. Foto: Matt Gentry , AP

Her jobber han som elektroingeniør ved to av laboratoriene og prøver å fortsette å leve livet slik han forestilte seg at det skulle bli før massakren fant sted.

– Jeg tror bare at han ikke vil at den ene dagen, den ene forferdelige dagen som han ikke kan forandre ... skal kontrollere hvem han er, sier moren Suzanne Grimes til AP.

Nybakt pappa

Sterne er nylig blitt far og han vet at han en gang må fortelle sønnen, som ennå ikke er et år gammel, om det grusomme som skjedde.

– Hvordan nærmer jeg meg det? Skal jeg snakke om det? Hvilken alder er riktig for å snakke om ulike detaljer? spør Sterne der han sitter i solen utenfor Norris Hall.

På søndag skal han ta med seg kona og sønnen til universitetet for å markere 10-års dagen for tragedien og hedre alle menneskene som mistet livet denne dagen.

– Jeg synes en av de mest fantastiske tingene med Kevin er at han er ikke mannen som ble skutt den 16. april, sier hans kone, Kacey Sterne.

– Han er Kevin Sterne, en elektroingeniør. Han er en selverklært nerd. Han er en pappa nå.

Massakren for 10 år siden er ikke den eneste gangen dette universitetet ble rammet. I 2011 ble to personer skutt og drept ved Virginia Tech i forbindelse med at universitetspolitiet stoppet en bil i en rutinemessig trafikkontroll.