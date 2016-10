Professor i folkerett: Marokko har brutt våpenhvilen

Da Marokko startet veibygging på Vest-Saharas side av muren brøt de en del av våpenhvileavtalen, mener professor i folkerett Juan Soroeta.

Situasjonen i Vest-Sahara Etter at spanske kolonimakter frigjorde landet i 1975, tok marokkanske styrker kontroll over territoriet. Vest-Saharas frigjøringsfront, Polisario, kjempet mot de marokkanske styrkene helt frem til FN forhandlet frem en våpenhvile i 1991. 160.000 saharawiere bor i flyktningleirer i Algerie. Vest-Sahara er delt i to av en sandmur og et av verdens lengste minefelt. Marokko har i mange år tjent på Vest-Saharas ressurser. Eksport av fosfat og fisk har vært størst. Norske selskaper tok del i handel her frem til 2008. FNs fredsforhandler er for tiden på besøk i området for å bidra i fredsforhandlinger Kilder: Globalis,

Marokko og Vest-Saharas frigjøringsfront Polisario har vært i konflikt siden marokkanske styrker tok kontroll over Vest-Sahara i 1975.

De siste ukene har spenningen økt i området, etter at marrokansk personell startet veibygging som oppfattes som en provokasjon.

– Situasjonen truer utsiktene for en fredelig løsning på konflikten og er en direkte trussel mot regionens stabilitet og sikkerhet, sier Polisarios FN-representant Ahmed Boukhari til AFP.

FNs talsperson Stephanie Dujarric sier til AFP at situasjonen nå er «svært anspent».

– Alle tilløp til fiendtlige handlinger med betydning for regionen vil være av bekymring for FN, sier hun ifølge nyhetsbyrået.

Veibyggingen på halvøya Guerguerat er igangsatt utenfor den såkalte buffersonen mellom Marokko og Vest-Sahara.

Som reaksjon på veibyggingen har Polisarios styrker forflyttet seg nærmere muren til Marokko, og væpnede parter sto på et tidspunkt kun 120 meter fra hverandre.

– Polisario har rett til å gå i krig



Den spanske professoren i folkerett Juan Soroeta besøkte torsdag Universitetet i Oslo for å snakke om den betente situasjonen og EUs handelsforhold til de okkuperte områdene.

Han mener at Polisario har retten på sin side om de nå ønsker å gå til krig

– Marokko har brutt våpenhvilen. Dette er absolutt ikke deres territorium, sier Soroeta til VG.

Ifølge marokkanske myndigheter er veien en del av et antismuglerprosjekt, skriver The North African Post.

Leder i Støttekomiteen for Vest-Sahara, Stein Hagen, fester ikke lit til forklaringen:

– Det er allerede fem til åtte kontrollposter fra Marokko og inn i Vest-Sahara. Jeg frykter at de har begynt å bygge vei fordi de vil utvide sin kontroll. Kongen av Marokko har sagt at han vil bygge jernbane inn i de vest-sahariske områdene som Marokko ikke har kontroll over, sier Hagen.

– At Marokko tjener penger på Vest-Saharas ressurser kan sammenlignes med å tjene penger på gjenstander fra naboens eiendom. Det er ulovlig å selge noe som ikke tilhører en selv, sier Juan Soroeta.

UENIGE: Hichame Jeffali og Khalid Ouaham mener at Marokko allerede har gitt et bra tilbud til Saharawiene. Foto: Anna Aronsen Oftedal

– Okkupert



Ifølge nyhetsbyrået Reuters ble 84 FN-soldater i mars i år sendt ut av de bestridte områdene etter at generalsekretær Ban Ki- Moon omtalte dem som «okkuperte».

I forrige uke dro FNs fredsforhandler til Vest-Sahara for å rydde opp i den anspente situasjonen.

Khalid Ouaham, leder for Marokkansk Råd for Skandinavia og nordiske land, mener at Marokko allerede har gitt Saharawiene (befolkningen i territoriet Vest-Sahara) et tilbud.

– Saharawiene er for få mennesker til å lage en egen stat, mange av flyktningene i leirene er fra Mauritania og Algerie. Marokko har gitt saharawiene et tilbud som er bedre enn det andre minioritetsbefolkninger har i mange andre land, sier han.

FLYKTNINGBARN: Asria Mohamed fulllførte de to siste årene av journalistikkutdannelsen på Universitet i Oslo. Masteroppgaven hennes omhandlet Norges dekning av Vest-Sahara konflikten. Foto: Anna Aronsen Oftedal

Aldri besøkt hjemlandet

Asria Mohamed har aldri fått muligheten til å besøke sitt hjemland, Vest-Sahara. Hun er en av mange som er født og oppvokst i flyktningleiren Tindouf i Algerie. Hennes generasjon fikk reise videre nordover i Algerie for å ta utdanning. Hun er i dag utdannet journalist og ønsker seg større fokus på konflikten.

– Mitt folk har bodd i flyktningleirer i over 40 år. Mange bor i telt selv om det kan bli over 50 varmegrader i ørkenen. Men dette er overkommelig. Det som gjør meg aller mest trist, er at nesten ingen vet om vår situasjon. Det eneste vi vil ha er retten til å bestemme selv, sier hun.

Daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre uttalte i 2010 at Vest-Sahara ikke er en del av Marokko, og at Norge dermed ikke burde drive næringsvirksomhet i disse områdene. Denne politikken har Utenrikspertmentet videreført, og de fleste norske selskaper har trukket seg ut av næringsvirksomhet som omfatter Vest-Saharas ressurser.

SANDMUR: Bildet er fra Dakar Rally i 2008, og viser sandmuren som adskiller Marokko fra Vest-Sahara og Mauritania. Foto: Patrick Hertzog , AFP