Zuckerbergs USA-turné setter fart i presidentryktene

Mark Zuckerberg nekter hardnakket for at han har politiske ambisjoner, men han posisjonerer seg likevel påfallende godt til et fremtidig presidentvalg. En tur til Alaska forrige uke ga ryktemakerne vann på møllen.

De siste årene har Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg (32) vist større interesse for verden utenfor Silicon Valley, og for politiske spørsmål som fremtidens arbeidsliv og automatisering.

Dette har gitt grobunn for mer eller mindre seriøse spekulasjoner i om at han har hemmelige planer om en politisk karriere. Få tror den styrtrike og allerede svært innflytelsesrike Zuckerberg vil la seg friste av noe annet enn presidenttittelen.

Det ble ikke færre rykter om et mulig kandidatur da Facebook-sjefen avslørte sitt nyttårsforsett for 2017. Han har bestemt seg for å besøke samtlige 50 delstater i USA. Her skal han møte vanlige folk for å finne ut hvordan de lever og hva slags utfordringer de har – et prosjekt til forveksling likt en vanlig valgkamp.

– I årtier har teknologi og globalisering knyttet oss tettere sammen og gjort oss mer produktive. Dette har skapt en rekke fordeler, men for mange mennesker har det også gjort livet mer utfordrende. Dette har skapt en større splittelse enn jeg har opplevd tidligere. Vi må finne en måte å endre spillet på, slik at alle kan delta, skriver han selv om hvorfor han reiser.

NY HOBBY: Verdens sjette rikeste menneske sløyer en laks. Skjermdump: Facebook

Alaska-tur er «bevis»



Foreløpig siste stopp på turneen, et besøk til Alaska på den amerikanske nasjonaldagen 4. juli, har ikke hjulpet ham å dempe ryktene.

Her ble han med på tur med lokale fiskere, og satte seg inn i hvordan delstaten fordeler overskuddet fra sin oljerikdom. Dette beskriver han i en lang post der han argumenterer for det høyst politiske temaet borgerlønn, og skriver om hvordan han mener kunnskap fra næringslivet kan brukes til å gjøre et land bedre.

Nettavisen Observer.com, eid av Trump-stesønn Jared Kushner, hadde i hvert fall en klar formening om Alaska-turen i artikkelen «Mark Zuckerberg’s July 4 Alaska Trip Proves He’s Running for president».

Selv har Zuckerberg nektet gjentatte ganger for at han har slike planer. Senest i en post på veggen sin i mai i år.

Har 93 millioner følgere



Samtidig fortsetter han å reise USA rundt og besøke bilfabrikker, brannstasjoner og småbyer. Her sløyer han fisk, spiser på dinere og deltar i gårdsarbeid – alt dokumentert av en fotograf som tidligere dekket Det hvite hus, og formidlet via Facebook-profilen sin.

Denne administreres av et stort team, ifølge Bloomberg, og det legges mye krefter i å fremstille verdens 6. rikeste person som en ganske normal fyr overfor de 93 millioner menneskene som følger ham.

I fjor avslørte også Zuckerberg at han ikke lenger er ateist, noe som tradisjonelt sett er en vanskelig posisjon å forsvare som politiker i et land som fremdeles er svært religiøst.

Smutthull tillater politisk verv



At Facebook-sjefen har større ambisjoner enn «bare» lede et globalt nettverk med to milliarder medlemmer, er i alle tilfeller helt tydelig.

Zuckerberg har blant annet involvert seg i veldedighet, og har lovet bort 99 prosent avformuen sin. For å gjøre dette uten å miste kontroll over Facebook måtte han endre aksjestrukturen i selskapet. Slik slapp han enda et hint om at han i hvert fall ikke utelukker politikken, skriver Forbes.

Med den nye strukturen mister han nemlig kontrollen dersom han forlater selskapet frivillig – med ett unntak. Om han forlater Facebook for politiske eller offentlige verv beholder han kontrollen.

Sms’er gjengitt av The Guardian, offentliggjort i forbindelse med en rettssak, viser at Zuckerberg var personlig involvert i å få til dette smutthullet i de nye reglene.

– Ønsker å bli keiser



Den nystiftede politiske gruppen «Disrupt for America» har som mål å få Zuckerberg til å stille ved neste presidentvalg. Facebook-sjefens advokater har sendt gruppen et brev der de ber dem gjøre det ettertrykkelig klart at de ikke representerer ham på noe vis.

De mener likevel at Zuckerberg planlegger å stille, og har en teori om hvorfor han ikke er åpen om det. Ifølge gruppen er dette for å unngå interessekonflikter som vil oppstå for en presidentkandidat som også er sjef for et av verdens viktigste selskaper – et selskap som nå betaler for den omfattende, valgkamp-aktige turneen i USA.

Om Zuckerberg skulle stille gjenstår flere spørsmål, som hvilket parti han vil stille for, og om det blir i 2020 eller 2024. Presidentembetet har en aldersgrense på 35, noe 32-åringen uansett vil ha passert når det blir aktuelt neste gang.

I en artikkel fra januar i år skriver Vanity Fair at flere og flere innflytelsesrike personer i USAs teknologi-sektor og næringsliv tror Zuckerberg vil stille som president, til tross for mannens egne protester. «Han ønsker å bli keiser» skal flere anonyme kilder i kretsen rundt ham ha sagt.