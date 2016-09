Zuckerberg donerer milliarder til å bekjempe sykdom

Mark Zuckerberg og kona Priscilla Chan planlegger å bruke mer enn 24 milliarder kroner på å kurere sykdommer de neste ti årene.

– Kan vi arbeide sammen for å kurere, forebygge eller behandle alle sykdommer i løpet av våre barns levetid? Mark og jeg mener det er mulig, sa Chan fra scenen på et event i San Francisco. Det melder Bloomberg.

Chan, som er barnelege, fortalte en rørende historie om hvordan hun selv har fortalt foreldre at deres barn ikke kunne reddes, eller der hun har gitt diagnosen leukemi.

Paret planlegger å arbeide med forskere, leger, ingeniører og universiteter, og planlegger å skape nye verktøy og teknologi for å nå sine ambisiøse mål: Å kurere all sykdom, eller i alle fall å gjøre de mest alvorlige sykdommer håndterbare.

Zuckerberg sier at første steg er å lage en forskerbase som heter Biohub.

– Vi investerer 600 millioner dollar i en ny forskerbase for å bringe forskere og ingeniører sammen fra Stanford, UCSF og Berkeley.

– Dette handler om fremtiden vi ønsker for vår datter og barn overalt. Hvis det er en sjanse for at vi kan bidra til å kurere alle sykdommer i våre barns liv, så vil vi gjøre vår del. Sammen har vi en reell sjanse til å forlate verden som et bedre sted for våre barn enn vi fant det, skriver han på Facebook-siden sin.

– Dette er et stort mål, og vi tenkte at det var svært aggressivt da vi startet, forteller Zuckerberg.

– Men når du kommer inn i det, er en av de første tingene som slår deg at medisin bare har vært en moderne vitenskap i omtrent ett århundre, sier han.

Etter at parets datter ble født, har Zuckerberg og Chan lovet å gi inntektene fra 99 prosent av Facebook-aksjene til veldedige formål, som for eksempel å fremme likestilling og helbrede sykdommer.