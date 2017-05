Her får Mark Zuckerberg endelig Harvard-graden sin

Da Mark Zuckerberg i 2004 bestemte seg for å satse alt på Facebook-eventyret, satte han Harvard-studiene på vent.

– Hvis jeg kommer meg gjennom den talen her, vil det være første gang jeg faktisk fullfører noe på Harvard, spøkte Zuckerberg under sin tale til årets avgangsstudenter ved det prestisjetunge universitetet.

Få minutter i forveien hadde han selv, sammen med skuespiller James Earl Jones, blitt overrakt en æresgrad i jus ved Harvard University, i det som ble universitetets 366. avgangsfest.

Viste frem hybelen



Da Zuckerberg ankom Harvard onsdag kveld, direktesendte han en video fra sin gamle hybel.

– Det var akkurat her jeg satt. Jeg hadde den lille laptopen min her, og det var på den jeg programmerte Facebook, fortalte han.

Under torsdagens tale til årets avgangsstundenter, pekte Zuckerberg mot hybelen og fortalte at det også var her han møtte sin nåværende kone Priscilla, som for øvrig var til stede blant tillytterne.

I GODT HUMØR: Både skuespiller James Earl Jones og Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg mottok æresgrader ved Harvard University torsdag. Foto: Steven Senne , AP

Facebook-sjefen hadde også noen samfunnsmessige bemerkninger på hjertet.

– Vi lever i en ustabil tid der frihet, åpenhet og et globalt felleskap kjemper mot autoritatisme, isolasjonisme og nasjonalisme, sa Zuckerberg.

Støttet seg på familien



I regnværet i Cambridge snakket Zuckerberg med engasjement om det amerikanske utdanningssystemet.

– Det er noe galt med systemet vårt når jeg kan droppe ut og tjene milliarder av dollar på ti år, når millioner av studenter ikke har råd til å betale ned lånene sine, og i hvert fall ikke til å starte et selskap.

Zuckerberg la til at han selv aldri ville ha risikert å droppe ut av et Ivy League-universitet om han ikke visste at familien ville støtte han dersom han feilet.

33-åringen har imidlertid gjort alt annet enn å feile siden bruddet med Harvard.

Facebook brukes i dag av nesten to milliarder mennesker hver eneste dag, hvilket har gjort Zuckerberg til verdens femte rikeste mann.