Marion Maréchal Le Pen trekker seg fra politikken

PARIS (VG) Marine Le Pens niese, det politiske stjerneskuddet Marion Maréchal Le Pen, trekker seg midlertidig fra politikken.

Bare dager etter hennes tantes nederlag i det franske presidentvalget, gjør Marion Maréchal Le Pen (27) det klart at hun ikke stiller til gjenvalg for det franske parlamentet, og sier også fra seg sin stilling som regionsrepresentant i Provences-Alpes-Côte d’Azur, sør i Frankrike.

Det 27-årige politiske stjerneskuddet er en av frontfigurene i det populistiske og innvandringskritiske partiet Nasjonal Front, og har vært med på løfte partiet opp til å bli ett av Frankrikes aller største.

Marion har av mange blitt sett på som den fremtidige lederen av Nasjonal Front.

Hun tilhører den svært konservative fløyen av partiet, er sterkt katolsk og motstander av både abort og homofilt ekteskap. Den unge politikeren er nær partiets grunnlegger, hennes bestefar og Marine Le Pens far, Jean-Marie Le Pen, som er beryktet for sin antisemittisme og kompromissløse holdning til innvandring.

Da Maréchal-Le Pen var bare 22 år, ble hun Frankrikes yngste representant i nasjonalforsamlingen noensinne.

Svekker partiet

FAKTA: Marion Maréchal-Le Pen * Født 10. desember 1989 * Medlem av nasjonalforsamlingen for Nasjonal Front siden 2012. * Overtok som partiets førstekandidat regionen i Provence-Alpes-Côte d'Azur, etter at hennes morfar Jean-Marie Le Pen trakk seg etter bruddet med hennes tante Marine Le Pen. (Kilde: NTB)

Når en så sentral figur i partiet strekker seg, er det dramatisk for partiet. Det var den unge Maréchal Le Pen som skulle sikre Nasjonal Front seter fra hennes region i det kommende valget på ny nasjonalforsamling i juni.

I franske medier omtales dette nå som en måte for 27-åringen å straffe sin tante, som har tatt partiet i en mer liberal og «mykere» retning siden hun ble partileder, noe som skal ha ført til en splid mellom de to.

I et intervju under valgkampen utelukket Marine Le Pen at hun kom til å gi en ministerpost til sin niese, om hun skulle vinne presidentvalget. «Jeg skylder ingen noen ting», svarte Marions tante.

UENIGE: Marion Maréchal-Le Pen står for en ultrakonservativ og høyrevridd politikk for Nasjonal Front, mens hennes tante, partileder Marine Le Pen har tatt partiet i retning en venstrepopulistisk proteksjonisme. FOTO: AFP

– Å legge frem skuffelser og splid i full offentlighet før det viktig valget på nasjonalforsamling viser at det er alvorlige motsetninger innad i partiet, mellom Marine Le Pen- og visepresident Phillipots venstrepopulistiske linje, som appellerer til Frankrikes arbeidere, og den verdikonservative og ultrakatolske linjen til Marion Maréchal Le Pen, sier forsker Franck Orban, førsteamanuensis i fransk samfunns- og kulturkunnskap ved høyskolen i Østfold, til VG.

Under presidentvalget ble det klart at den venstreradikale Mélenchon og Marine Le Pens Nasjonal Front kjempet om mange av de samme velgere. Dette ønsker den konservative fløyen av partiet unngå at skjer i neste valg, forklarer Orban.

Kommende president



Ifølge 27-åringen er hun ikke ferdig med politikk for godt, men vil ta en pause for å ta seg av sin familie, og jobbe i privat sektor. 27-åringen har en datter på 2 1/2 år, som Nasjonal Fronts grunnlegger, Marions bestefar Jean-Marie Le Pen, for øvrig har omtalt som den i familien han har mest tro på at blir president i Frankrike i fremtiden.

– Uenigheten om hvilken kurs partiet skal ta, er det som etter min mening har ført til at hun trekker seg. Kanskje gjør hun det for å fremskynde en krise i partiet og dermed få en avklaring på hva fremtiden til den radikale venstrelinjen i partiet, er, sier førsteamanuensis Orban.

Marine Le Pen har valgt Twitter for å respondere på nyheten, og skriver:

«Som politisk leder er synes jeg Marions avgjørelse er beklagelig, men som mor kan jeg godt forstå hennes valg.»