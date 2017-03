Marine Le Pen til frontalangrep på rivalen

BERLIN (VG) Ytre-høyre-kandidat Marine Le Pen viser tydelig at Emmanuel Macron er hennes største rival i kampen om å bli Frankrikes neste president.

VGs EUROPA-KONTOR Nora Thorp Bjørnstad Ta kontakt og følg meg på:

E-post: nora@vg.no Facebook: Nora Thorp Bjørnstad Snapchat: @norathorp

Startskuddet for vårens viktigste valg kom sent mandag kveld, da de fem sterkeste kandidatene til å bli Frankrikes neste president, møttes til valgkampens første TV-debatt.

De sterkeste øyeblikkene gjennom den tre timer lange direktesendingen på RTL, oppsto i ordvekslinger mellom de to som er favoritter til å møtes i valgets avgjørende runde den 7. mai: Høyrepopulisten Marine Le Pen fra Nasjonal Front (48), og den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron (39).

Allerede tidlig i sendingen tok Le Pen en avstikker fra det aktuelle debattema, og konfronterte Macron med anklager om at han er uklar i sin politikk. Hun kom også med direkte beskyldninger om at Macron hadde «snakket i syv minutter uten at jeg skjønner hva du sier».

Le Pen utfordret Macron direkte på å si hva han mener om den såkalte burkini-debatten, hvorpå Macron greide ut om sitt synspunkt i saken, og så kontant la til:

– Fellen du havner i med dine provokasjoner, madame Le Pen, er at du splitter det franske folk.

Bli oppdatert: Alt du må vite om det franske skandale-valget

Pengeskandaler overskygger valget

FAKTA: FEM KANDIDATER TIL FØRSTE TV-DEBATT I DET FRANSKE PRESIDENTVALGET * Republikanerne (konservativt parti): François Fillon

* Nasjonal Front: Marine Le Pen

* En Marche! (sentrumsbevegelse): Emmanuel Macron

* Venstrepartiet: Jean-Luc Mélenchon

* Sosialistpartiet: Benoît Hamon

* Første runde i presidentvalget er 23. april. Andre og avgjørende runde holdes 7. mai. (NTB)

Det gjenstår 34 dager til første runde av presidentvalget, men fortsatt er svært mange av de franske velgerne usikre på hvem de skal gi sin stemme til.

På topp på meningsmålingene finner vi Marine Le Pen og Emmanuel Macron, og republikanernes François Fillon henger fortsatt med i toppsjiktet, selv om hans valgkamp i meget stor grad har vært preget av den pågående etterforskningen han er under, for å ha misbrukt offentlige midler.

– Denne debatten har vært forurenset av penger, gjentok sosialistenes kandidat Benoît Hamon flere ganger.

Debattantene ble utfordret på å si hvordan de som presidenter vil sørge for å forhindre at makthaverne misbruker sin stilling til egen vinning.

François Fillon, som altså etterforskes for å ha betalt sin kone store summer av offentlige penger, for en assistentjobb det ikke så langt finnes bevis for at hun har gjort, var påfallende kort i sitt svar, og brukte ikke mer enn fem sekunder på sin noe ulne respons.

Marine Le Pen, som beskyldes for å ha misbrukt EU-midler, valgte å vri fokuset over på hvor moralsk problematisk det i hennes syn kan være å gå fra finanssektoren til den politiske, noe som nok en gang var et stikk til hennes argeste motstander i presidentkampen, den tidligere bankmannen Emmanuel Macron.

Dette er Macron: Giftet seg med 20 år eldre lærer – kan bli fransk president.

Vil «stoppe innvandring»



De fem kandidatene debatterte rundt tre hovedspørsmål: «Hva er den rette samfunnsmodellen for Frankrike?» « Hvilken økonomisk modell skal landet ha?» , og «hva er Frankrikes plass i verden?». Politikerne fikk dermed diskutert tema som utdanning, sikkerhet, skatt, arbeidstider og – ledighet, EU og innvandring.

Nasjonal Front-leder Le Pen var som vanlig klar i sitt standpunkt om sistnevnte tema.

– Jeg vil stoppe immigrasjonen. Lovlig, så vel som ulovlig. Jeg vil stoppe all immigrasjon, sa Marine Le Pen, og argumenterte for at Frankrikes « syv millioner arbeidsledige og ni millioner fattige» burde være de som får statens oppmerksomhet og penger.

Les om «Den neste Le Pen» i VG-spesial: «Det hvite raseriet»

Helt i andre enden av immigrasjonspolitikken befinner venstrekandidaten Jean-Luc Melanchon seg, som bare fnyste av programlederens spørsmål om han så for seg at det skulle finnes et tak for hvor mange flyktninger landet skulle ta inn.

– Folk flykter ikke fordi de har lyst, responderte han bestemt.

Sittende statsminister, den svært upopulære François Holland, fulgte for øvrig ikke debatten. Han var opptatt med en middag med Japans statsminister Shinzo Abe.