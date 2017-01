Marine Le Pen er valgfavoritt: Mykere stil skal vinne velgerne

BERLIN (VG) «Poleringen» av Nasjonal Front gjør Marine Le Pen til favoritt til å vinne første runde av det franske presidentvalget.

Nasjonal Front er partiet som har vært beryktet for antisemittistiske, rasistiske og homofobe holdninger. Etter et år med en ganske lav profil fra partiet gjennom flere store terrorangrep i Frankrike, erobrer Nasjonal Front nå nok en gang overskriftene i franske aviser.

Denne gangen med nyheten om at deres leder Marine Le Pen (48) ligger an til å vinne første runde og dermed komme til den avgjørende andre runden i det franske presidentvalget, ifølge ferske nasjonale meningsmålinger.

Hennes største konkurrent vil i så fall bli republikanernes presidentkandidat François Fillon.

Arven fra Marine Le Pens skandaleombruste og fremmedfiendtlige far er fortsatt godt til stede i partiet, mener eksperter på fransk politikk. Det til tross for at Nasjonal Front har gjennomgått en full imageendring for å fri til nye velgere.

Blankpusset image

Som med et slag med tryllestaven er både den gamle rødhvite flammelogoen borte, og ikke minst, det belastede navnet «Le Pen».

Når Marine skal bli president, er det helst uten etternavnet som hun deler med sin far Jean- Marie. Kampen om plassen i Elyseet gjøres av hun som bare vil kalles «Marine – president».

Partiets 2017-utgave bruker nå dessuten ofte bare slagordet «I folkets navn», heller enn partinavnet Nasjonal Front.

I Frankrike har Nasjonal Front gått stødig frem på meningsmålinger de siste årene og fikk nesten 30 prosent av stemmene på landsbasis i regionvalget i fjor.

Presidentkandidatene i Frankrike: Republikanerne (konservativt parti): François Fillon.

Nasjonal front: Marine Le Pen

En Marche! (nydannet sentrumsparti): Emmanuel Macron

De grønne: Yannick Jadot

Venstrepartiet: Jean-Luc Mélenchon

Sosialistpartiet: Har nominasjonsvalg 22. og 29. januar. Arnaud Montebourg, Marie-Noelle Lienemann, Benoit Hamon og Gerard Filoche har erklært seg som kandidater.

Første runde i presidentvalget er 23. april. Andre og avgjørende runde holdes 7. mai. Kilde: NTB

Marine Le Pen står bak et politisk reformasjon som er intet mindre enn spektakulær, mener forsker Nonna Mayer ved den prestisjetunge skolen Siences Po i Paris.

– Den nye stilen Marine Le Pen står for, appellerer til velgere som tidligere ble frastøtt av hennes fars politikk, skriver Mayer i sin forskningsartikkel.

Hun nevner blant annet et hopp i velgerandelen fra 6 prosent blant jødiske velgere i 2002 da pappa Jean-Marie ledet partiet, til 13,5 prosent i 2012 da datteren hadde tatt over.

Blant katolikker, som tidligere utgjorde en meget liten del av velgermassen til Nasjonal Front, ga rundt en tredel sin støtte til dem ved siste regionalvalg.

Der partiet tidligere slet med oppslutningen blant kvinnelige velgere, har Marine Le Pen nesten like godt fotfeste hos kvinner, som menn.

Fortsatt innvandringsskeptisk

Kanskje var partiets skandaleombruste 88 år gamle grunnlegger Jean-Marie Le Pen inne på noe da han den kvelden da Trump vant presidentvalget i USA, delte sin spådom for fremtiden på Twitter:

– I dag USA, i morgen Frankrike.

Innpakningen er ny, men partiets anti-immigrasjonskjerne fra det ytre høyre er likevel intakt, mener forskere VG har snakket med.

– Nynazistiske strømninger, homofobi og antisemittisme selger ikke. Nasjonal Front tar dette inn over seg på samme måten som andre høyrepopulister i Europa. Partiet er fortsatt innvandringsskeptisk, men argumentene mot innvandring har endret seg. Nå anklager man ikke lengre innvandrere personlig, men argumenterer heller for at innvandring truer Frankrikes økonomi og kultur, forteller førsteamanuensis i fransk samfunns- og kulturkunnskap ved høyskolen i Østfold, Franck Orban, til VG.

SKANDALEOMBRUST: Jean-Marie Le Pen ble etter hvert mer kjent for sine antisemittiske uttalelser, enn sine politiske prestasjoner. Nå er han utvist fra partiet han grunnla, av sin egen datter, men arven henger fortsatt igjen, mener eksperter. FOTO: KRISTOFER SANDBERG

Skepsis mot innvandrere er fortsatt en forutsetning for å stemme på Marine Le Pen, mener den franske forskeren Nonna Mayer.

Hun peker på at 91 prosent av Nasjonal Fronts velgere i 2015 svarte ja på påstanden om at det er for mange innvandrere i Frankrike.

– Hun bærer videre sin fars politikk og har gått enda lengre enn han i å fordømme islamiseringen av det franske samfunnet. (…) Hennes velgere er like skeptiske til utlendinger, innvandrere og minoriteter som de som stemte på faren hennes, skriver Sciences Po-forskeren om Marine Le Pen.

Vinner hun?

Hvorvidt Marine, som hun i disse valgkamptider vil kalles, blir Frankrikes neste president, avhenger av hva som skjer i de andre partiene, sier førsteamanuensis Orban til VG.

– Marine Le Pen fremstår nok for mange velgere ikke som et troverdig alternativ isolert sett, men hvis de andre presidentkandidatene skuffer, vil velgerne lete etter alternativer. Derfor henter hun bevisst stemmer fra oppgitte velgere både til venstre og høyre. Hun vil være i en posisjon hvor hun kan slå begge fløyer samtidig, sier Orban til VG.