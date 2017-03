Mann tatt med 4,5 kilo kokain klistret til beina på amerikansk flyplass

Amerikanske tollere avslørte en mann som «holdt på å sprenge ut av buksene sine» etter en flytur fra Den dominikanske republikk.

U.S Customs and Border Protection har lagt ut en pressemelding hvor de skriver at de oppdaget mannen på JFK-flyplassen i New York. Mannen er amerikansk statsborger, og var på vei fra Den dominikanske republikk.

Ifølge pressemeldingen så det ut som mannen «holdt på å sprenge ut av buksene», noe som fikk tollerne til å ta ham inn til inspeksjon.

U.S Costumes and Border Protection skriver videre at mannen var nervøs og at buksene hans virket «tettsittende».

Under buksene fant grensevaktene flere pakker med hvitt pulver tapet til mannens ben. Det hvite pulveret viste seg å være kokain.

Den totale vekten anslås å være cirka 4,5 kilo, til en verdi på 164.000 dollar, eller omtrent 1,5 million norske kroner.

Mannen vil bli straffeforfulgt for narkotikasmugling, ifølge pressemeldingen.