En mann som trolig ble skutt på i en gate i bydelen Seved i Malmö natt til søndag, er død, opplyser svensk politi.

Politiet i Malmö rykket ut med store styrker etter at de ved 23-tiden lørdag kveld fikk meldinger om en skuddveksling på Lantmannagatan i bydelen Seved sentralt i Malmö.

Mannen, som foreløpig ikke er identifisert, ble kjørt til sykehus med ambulanse. Der ble han erklært død av skadene.

Politimesteren i Malmö: – Det brukes gangstermetoder

Vakt på sykehuset

Politiet har innledet taktisk og teknisk etterforskning av drapet og har sperret av området. Ifølge Expressen tror politiet at skytingen har skjedd utendørs, og flere vitner skal ha sett at det ble utført hjerte- og lungeredning på mannen.

Politiet gjennomsøker åstedet med hund for å prøve å finne våpenet som ble brukt.

– Vi er i området og arbeider fortsatt på stedet. Vi går nå fra dør til dør for å innhente vitneforklaringer og har innledet avhør, sier Anna Göransson som er talskvinne for politiet.

Politiet holder også vakt på sykehuset. Ifølge Göransson dreier det seg om sikkerhetstiltak.

Robin (15) skulle beskytte broren: Ble skutt i hodet

Malmö hardt rammet

Malmö har blitt hardt rammet av skyteepisoder de siste årene.I forhold til antall innbyggere er byen mye verre rammet av skyting som fører til skader og dødsfall enn både Stockholm og Göteborg, ifølge TT.

Bare i år har det vært flere skyteepisoder der mennesker har mistet livet:

I januar i år ble en 21 år gammel mann skutt og drept med flere skudd på Docentgatan i nærheten av en lekeplass.

En drøy uke senere ble en 16 år gammel gutt skutt og drept ved en bussholdeplass i Rosengård.



I februar ble en 23 år gammel mann skutt utenfor en restaurant på Möllevångstorget tidlig på kvelden foran flere øyevitner. Han døde senere på sykehus.

I mars ble en 23 år gammel mann skutt og drept i Kirseberg. Hans 21 år gamle kamerat overlevde, til tross for store skuddskader i overkroppen.

Mente bydelen var på rett vei



Skyteepisoden lørdag kveld fant sted i bydelen Seved, som ifølge Expressen beskrives som er boligområde der narkotika og våpen har blitt en del av hverdagen.

Så sent som i slutten av mars var justisministeren Morgan Johansson på plass i Seved da han var i Malmö for å presentere regjeringens nye kriminalitetsforebyggende program.

Ifølge Expressen mente han da at bydelen var på rett vei for å forebygge kriminalitet og bemerket at politi, utleiere, fotballklubb, kommune, næringsliv og innbyggerne selv syntes å jobbe sammen for å knekke kriminaliteten.

(VG/NTB)