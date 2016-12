Mann (62) og kvinne (71) drept i Sverige: – Det er helt ufattelig

Den 20 år gamle mannen som er pågrepet for dobbeltdrapet hadde ingen relasjon til ofrene.

Etter en storstilt politijakt med helikopter, hunder og patruljer fra den nasjonale innsatsstyrken, ble mannen pågrepet fredag ettermiddag.

I nærheten av åstedet i Hudiksvall ble det blant annet funnet blodspor i terrenget som politiet mener kom fra siktede.

– Det som er bemerkelsesverdig er at ofrene ikke har noen kobling til mistenkte, sier etterforskningsleder Christer Sammens til Aftonbladet.

– Det er som om man er hjemme og drikker kaffe, og så kommer det noen som dreper deg. Der er tragisk, fortsetter han.

Politiet ble varslet om hendelsen sent torsdag kveld, da en person ringte 112 og varslet om bråk fra en leilighet i området.

Da politiet kom til huset, fant de mannen og kvinnen hardt skadet. Livet deres sto ikke til å redde, og de døde før de kom til sykehus.

– Det er helt ufattelig, sier en nabo etter dobbeltdrapet.

Han forteller at han hadde planer med dem i julen.

– Jeg traff dem senest på ettermiddagen, og vi skulle være sammen på julaften, spise og prate litt, men nå blir det ikke noe av det.

Den siktede 20-åringen er ikke kjent fra politiet fra før, og nekter straffskyld, sier Jan Nyman, som er mannens advokat. Ifølge politiet ble mistanken forsterket etter første avhør, men de vet ennå ikke hva motivet er.

– Vi har en viss oppfatning, men har ikke et klart motiv ennå. Ofte er det et hevnmotiv eller sjalusi som ligger bak, men vi ser ikke noe sånt her, sier Sammens til TT.

– Er dette utført av en som er utilregnelig?

– Ja, det er tegn som tyder på det.

Kilde: VG/NTB