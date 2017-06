To drept i turistanlegg i Mali

Væpnede personer som mistenkes for å være jihadister har drept to personer ved et turistanlegg i utkanten av Malis hovedstad Bamako.

Sikkerhetsdepartementet i Mali melder at to er drept i angrepet mot et luksushotell i utkanten av Bamako. Angriperne tok 20 gisler som er frigjort, ifølge sikkerhetsdepartementet. Det er NTB som melder dette.

Minst en bygning brenner, og innbyggerne i nærheten kunne høre lyden av skudd.

Maliske spesialsoldater, franske antiterrorstyrker og FN-styrker har omringet stedet, og gjennomfører en aksjon.

Det pågående angrepet finner sted på Le Campement resort i Dougourakoro, øst for hovedstaden Bamako. Stedet skal være mye brukt av vestlige besøkende. Maliske soldater og Frankrikes Bakhane-anti-terrorstyrke er på stedet.har rykket ut til stedet.

Tidligere i kveld ble det meldt at røyk steg opp fra stedet, og innbyggerne i nærheten kunne høre lyden av skudd. Hendelsen bekreftes både av vitner og AFPs journalist på stedet.

Mali har tidligere vært åsted for en rekke angrep fra islamistiske ekstremister, blant annet rettet mot FN-styrken MINUSMA. I november 2015 ble minst 27 personer drept da væpnede islamister tok 170 gisler på Radisson Blu-hotellet i hovedstaden. Unntakstilstanden som da ble innført ble forlenget i ytterligere seks måneder i april.