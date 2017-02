The Guardian: Drapsmistenkt hevder de trodde de var med i realityshow

Kvinnene, som er mistenkt for drapet på Kim Jong-uns halvbror, hevder de ble betalt av det de trodde var et tv-show da de sprayet ham i ansiktet med en dødelig væske.

Det skriver The Guardian.

De to kvinnene er mistenkt for drapet på Kim Jong-uns halvbror. Torsdag kom nyheten om at tre personer var pågrepet for drapet: En kvinne med indonesisk pass, og en kvinne med vietnamesisk pass var pågrepet. I tillegg var en mann pågrepet.

Den indonesiske politisjefen, Tito Karanavian, opplyste ovenfor indonesiske reportere at de to kvinnene har forklart at de ble betalt for å være med i et tv-show som gikk ut på å få menn til å lukke øynene mens de sprayet dem i ansiktet, skriver avisen.

Ifølge Karanavian forklarte de to kvinnene at de utførte oppdraget tre eller fire ganger før det siste ofret, Kim Jong-nam, ble sprayet med det som viste seg å være en dødelig væske.

Fredag meldte AP at Nord-Korea motsetter seg obduksjon av statslederens bror, fordi de mistenker at Malaysia kan gjøre forsøke på å «skjule noe» eller at de samarbeider med fiendtlige styrker.

