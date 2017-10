Drapet på Kim Jong-nam: Faren til tiltalt kvinne mener datteren ble brukt

To kvinner risikerer dødsstraff når de mandag møter i retten, tiltalt for å ha drept halvbroren til Nord-Koreas diktator med nervegift.

– Det vil bli bevist at hun er uskyldig. Min datter ville ikke ha gjort noe slikt, dersom hun ikke hadde blitt brukt av noen, sier indonesiske Asri Nur Hasan (56) til CNN.

Han er faren til Siti Aisyah – en av de to kvinnene i 20-årene som står tiltalt for å ha drept Kim Jong-nam (45) på flyplassen i Malaysias hovedstad Kuala Lumpur 13. februar.

Mandag starter rettssaken mot de to kvinnene i hovedstaden.

Der er begge ventet å erklære seg ikke skyldig. Dersom de blir kjent skyldig, risikerer de begge dødsstraff.

Hasan sier til CNN at han sist snakket med datteren på telefonen i mars.

– Hun sa: «Vær så snill å be for meg, pappa. Be for meg slik at alt dette kan være over snart, og at jeg kan dra hjem til Indonesia».

DREPT: Kim Jong-nam.

Drept med nervegift

Politiet mener at Aisyah og vietnamesiske Doan Thi Huong smurte en dødelig gift i ansiktet på Kim Jong-nam da han var på flyplassen i Kuala Lumpur og ventet på et fly til Macau.

Overvåkningsbilder viser at 45-åringen kort tid etter angrepet tilkalte betjeningen på flyplassen. Han døde på vei til sykehus.



Prøver av 45-åringens ansikt viser funn av nervegiften VX.

Malaysiske myndigheter antar ifølge CNN at de to tiltalte kvinnene ble trent av nordkoreanske agenter til å gjennomføre angrepet, noe Nord-Korea blankt benekter.

Fire personer som anklages for å ha trent kvinnene, er fortsatt på frifot og antas å være i Nord-Korea.

ETTER PÅGRIPELSEN: Malaysisk politi sendte ut disse bildene av kvinnene etter at de ble pågrepet i februar for å ha drept Kim Jong-nam. Siti Ashyah (t.h) og Doan Thi Huong (t.v.)

Ifølge malaysisk politi ble de tiltalte kvinnene observert mens de smurte inn ansiktene til forskjellige folk på kjøpesentre i dagene før drapet, noe de antar var en øvelse til attentatet.

De tiltalte har selv forklart at de ble lurt til å tro at de var med på et opptak til komedieinnslag for et TV-program, og hevder de trodde nervegassen var babyolje.

MÅ I RETTEN: Siti Aisyah eskorteres av politi i Kuala Lumpur i juli i år. Mandag må hun møte i retten.

Halvbror

Kim Jong-nam var halvbroren til Nord-Koreas nåværende diktator Kim Jong-un og eldste sønn av landets tidligere leder Kim Jong-il.

Eldstesønnen var ansett som arving til det politiske dynastiet, men ble tilsidesatt etter at han i 2001 forsøkte å ta seg inn i Japan med falskt pass for å besøke Disneyland-parken der, skriver NTB.

Etter det levde Kim Jong-nam i eksil med familien i Kina. Kim Jong-un overtok som Nord-Koreas diktator da faren døde i desember 2011.

