Bekrefter at vrakrest stammer fra forsvunnet Malaysia Airlines-fly

For tredje gang er det slått fast at en vrakdel som har blitt funnet, stammer fra Malaysia Airlines-flyet som forsvant med 239 mennesker om bord i 2014. Men store deler av flyet er fortsatt sporløst borte.

Det er en del av en flyvinge som ble funnet i Mauritius i mai, som det nå er bekreftet at stammer fra det savnede flyet, opplyser Australias byrå for transportsikkerhet (ATSB) i en uttalelse fredag, ifølge CNN.

– Den gir imidlertid ikke informasjon som kan brukes til å finne ut nøyaktig hvor flyet befinner seg, sier Australias transportminister Darren Chester.

Det var et par på ferie på øya Rodrigues ved Mauritius som fant vrakdelen i mai. Den ble deretter analysert av australske eksperter, skriver NTB.

Malaysiske myndigheter bekrefter også identifiseringen.

I juli 2015 ble det funnet en to meter lang vingeklaff på den franske øya Réunion utenfor Madagaskar, rundt 4000 kilometer unna området hvor det ble søkt etter MH370 i tiden etter at flyet forsvant. Det ble senere bekreftet at vrakdelen tilhører det savnede flyet.

I september bekreftet malaysiske myndigheter at en vrakdel som ble funnet i juni i år på øya Pemba utenfor kysten av Tanzania, også stammer fra flyet, meldte NTB.

Til sammen er det siden juli 2015 funnet rundt seks vrakrester som antas å stamme fra det savnede flyet, melder CNN. Blant delene som det så langt ikke har latt seg gjøre å bekrefte at stammer fra flyet, er vrakdeler funnet på kysten av Mosambik i desember og februar.

Ingen av vrakrestene som er funnet, har bidratt til å opplyse nøyaktig hvor hoveddelen av vraket befinner seg, skriver AP.

MH370 forsvant 8. mars 2014 med 239 personer om bord da det var på vei fra Kuala Lumpur i Malaysia til Beijing. 153 av passasjerene var fra Taiwan eller Kina. Ingen av passasjerene er funnet.

Det totale søkeområdet i Det indiske hav er på 120 000 kvadratkilometer. Letemannskapene ventes å avslutte sitt søk i løpet av året.