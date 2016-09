Mafia-etterlyst: – Jeg kjenner alle

Umar Farooq Zahoor (40) sier han har sluttet i selskapet som inngikk en milliardavtale med Ghana. Men sentrale personer i Ameri group knyttes til den internasjonalt etterlyste 40-åringen.

VG avslørte i vinter at den etterlyste Oslo-mannen Umar Farooq Zahoor hadde en sentral rolle da Dubai-selskapet inngikk en avtale med Ghanas regjering, verdt 4,4 milliarder kroner.

Hver måned betaler Ghana 81 millioner kroner til selskapet Ameri Group i Dubai, viser referater fra nasjonalforsamlingen i Ghana. Det skal det afrikanske landet gjøre i fem år.

Nå kan det mystiske selskapet få en ny avtale med Ghana.

Zahoor var administrerende direktør i selskapet da milliardavtalen ble inngått. Han signerte også den lukrative avtalen. Samtidig var 40-åringen etterlyst over hele verden av norsk politi for å ha hatt en ledende rolle under Nordea-svindelen.

Flere personer ble pågrepet i Oslo og senere dømt, men millionene som forsvant til Dubai er i dag sporløst borte.

Ifølge Ameri Group sluttet Umar Farooq Zahoor å jobbe for dem i august i fjor for «å forfølge større forretningsmuligheter».

Men sentrale personer i selskapet kan knyttes til mannen som er etterlyst som bakmann etter rekordbedrageriet i Norge:

** Ziad Barakat (administrerende direktør og styremedlem)

Ifølge de gamle nettsidene til Ameri Group (nå står det at nye nettsider lages) er Ziad Barakat en økonomiutdannet kunstsamler som bor i Dubai. Han leder gruppens vekst gjennom en rekke initiativ som støtter gruppens raske forvandling over hele verden, heter det på nettsidene.

VG får opplyst at han har nære bånd til den etterlyste 40-åringen.

VG sitter på e-poster som viser at Ziad Barakat også har vært forretningspartner med den norske omstridte finansakrobaten Thomas Øye. Umar Farooq Zahoor ble kjent med Øye gjennom Barakat, får VG opplyst.

– Hva er din relasjon til Thomas Øye?



– Jeg kjenner ham ikke, sier Zahoor til VG.

Men ifølge en e-post VG har fått tilgang til planla Zahoor i 2010 – sammen med Thomas Øye – å etablere en vindmøllepark i Pakistan.

Thomas Øye ble dømt for grovt heleri i den såkalte koffert-saken. Øye fikk overlevert en koffert med fem millioner kroner av mannen bak Nokas-ranet, David Toska, i 2001. Øye ble dømt i Oslo tingrett i 2005 til 18 måneders fengsel for heleri.

Hverken Øye eller Barakat har svart på VGs henvendelser.

** Ali Nasir Khan (styremedlem)

Den tidligere pakistanske diplomaten Ali Nasir Khan er et annet styremedlem i Ameri Group. Fra 2008 til 2011 var Khan spesialutsending for Utenriksdepartementet i Pakistan.

Khan er også en nær bekjent av Umar Farooq Zahoor, får VG opplyst.

I 2010 forsøkte Khan og Umar Farooq Zahoor å etablere et selskap sammen. Ifølge en e-post VG sitter på skulle begge være direktører i firmaet som skulle hete Renewable Energy Limited.

Denne eposten var datert 4. september 2010, en måned etter at millionutbyttet fra Nordea-svindelen i Norge var blitt sendt til Dubai.

Khan har ikke svart på VGs henvendelser.

** Hamid Rab Nawaz (ansatt)

Hamid Rab Nawaz – en pensjonert general for pakistanske spesialstyrker – har stått oppført som en av fire ansatte i selskapet Ameri Group. Eksgeneralen har også vært daglig leder for den pakistanske avdelingen i det norske vindkraftselskapet NBT Pakistan.

De siste seks årene har Umar Farooq Zahoor jobbet som konsulent for det norske selskapet NBT ASA, som utvikler vindkraftprosjekter i Kina og i Karachi-området i Pakistan.

De tre største eierne av NBT ASA er meglerfirmaet Arctic Securities, milliardær Lars Nilsen via sitt investeringsselskap og Kjell Inge Røkkes Aker Capital AS.

I en e-post opplyser administrerende direktør i NBT ASA, Joar Viken, at den pensjonerte generalen ikke lenger leder NBT Pakistan.

– Hamid fratrådte sin stilling i NBT Pakistan 31. mars i fjor, skriver Viken i en e-post til VG.

– Sjeiken en fjern slektning



Sheikh Ahmed Bin Dalmook Al Maktoum er oppført som styreleder i Ameri group. Det fins lite er tilgjengelig informasjon om sjeiken, men han skal være en del av den regjerende Maktoum-familien i Dubai.

– Du kan si at sjeiken er en fjern slektning av den nåværende herskeren i Dubai. Sjeiken er fra en annen gren av familien, opplyser Eleanor Gillespie i firmaet Cross-border Information til VG.

I en pressemelding fra Ameri group datert 15. desember i fjor heter det at sjeiken er eneste eier av selskapet.

VG har forsøkt å få en kommentar fra Ameri Group, men uten å få svar.

Det har ikke vært noen endringer på hjemmesidene til Ameri Group det siste året, men for to uker siden ble nettsidene stengt. Nå heter det at nye nettsider kommer snart.

I et intervju med tidsskriftet «Africanwatch» fortalte den etterlyste norskpakistaneren at han ble spurt av Sheikh Ahmed Bin Dalmook Juma Al Maktoum å jobbe for ham i selskapet Ameri. Sjeiken er medlem av familien som styrer alt i det arabiske emiratet.

– Jeg var bare en ansatt og jeg hadde ikke noen eierandel i selskapet. I august 2015, spurte jeg Hans Kongelige Høyhet om å forlate selskapet for å forfølge større tilbud som jeg kom over og han godtok det, sier Zahoor i intervjuet.

Det står videre i intervjuet at Zahoor hjalp selskapet med å utvikle flere prosjekter og at han også skaffet selskapet avtalen med president John Mahamas regjering i Ghana.

– Jeg kjenner alle de personene



Zahoor bekrefter overfor VG at han kjenner styremedlemmene i Ameri Group.

– Hva er din relasjon til Ziad Barakt, Nasir Ali Khan, Yusr Sultan og Ahmed Bin Dalmook Al Maktoum?

– Jeg kjenner alle de personene VG har listet opp, noen av dem gjennom flere år, blant annet gjennom forretninger. Jeg kjenner også flere statsoverhoder og medlemmer av kongefamilier i verden.

Den etterlyste 40-åringen nekter derimot for at han har noe å gjøre med selskapet i dag.

– Jeg sa opp min stilling i selskapet for et år siden. Det var fordi jeg ville gjøre mine egne ting, hvor jeg så større muligheter. Det siste året har jeg sluttført avtaler på til sammen fire milliarder dollar, sier Zahoor.

– Kan du si noe om selskaper eller avtaler knyttet til disse fire milliarder dollarene?

– Nei, jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på det, for jeg ønsker ikke at VG skal begynne å rote i ting dere ikke forstår og begynne å oppsøke selskaper som dere ikke har noe med å gjøre, sier Zahoor.

Zahoor mener VG ikke har forstått innholdet av den milliardavtalen som ble inngått mellom Ghana og Ameri Group.

– Det VG har skrevet stemmer ikke. Det er en salgs- og gjenkjøpsavtale. Ameri Group har investert, bygget og sikret drift av kraftselskapet. De 81 millionene som ghanesiske myndigheter skal betale tilbake over seksti måneder, sluttsummen blir på drøye fire milliarder kroner – beløpet som Ameri Group har investert. Jeg anbefaler VG å hyre inn en internasjonal forretningsadvokat som kan gjennomgå avtalen, slik at dere forstår den. Dere må gjøre hjemmeleksen deres, for dere forstår ikke avtalen, sier 40-åringen.

På spørsmål om han har tjent noe på avtalen, svarer 40-åringen:

– Selskapet vil få tilbake sine investeringer over fem år. Jeg forstår ikke hvorfor de skal betale meg penger når de ikke engang har fått tilbake det de selv har investert.