Isabel Celis ble kidnappet - funnet etter fem år

Seks år gammel ble Isabel Celis kidnappet fra soverommet sitt. Nå bekrefter politiet at levningene hennes er funnet.

Politiet i Arizona offentliggjorde i går at de har funnet den kidnappede jenta Isabel Celis, fem år etter hun forsvant fra sitt eget soverom, ifølge Daily Mail.

Jentas forsvinning fikk mye oppmerksomhet på grunn av likheten med Madeleine-saken. I 2007 ble fireåringen Madeleine McCann kidnappet fra soverommet mens foreldrene spiste på en restaurant.

Politiet sa på en pressekonferanse fredag at levningene av jenta ble funnet i et landlig område, og at det skal ikke ha skjedd av tilfeldigheter.

Dødsårsak ikke kjent

Politisjef Chris Magnus i byen Tucson, som er den nest største byen i delstaten Arizona, opplyste at identifiseringen av jenta ble gjort av en uavhengig kommisjon fra en annen delstat.

GJORT FUNN: Politisjefen i Tucson, Chris Magnus, fortalte på en pressekonferanse fredag at de har funnet levninger etter den savnede jenta, Isabel Celis (6). Foto: Mamta Popat , AP

Han sa at dødsårsaken fremdeles ikke er kjent, og ville ikke si noe om hvor lenge levningene hadde ligget.

– Dette er åpenbart ikke den avslutningen vi hadde håpet på, men denne saken blir ikke henlagt nå. Vi jobber på spreng slik vi ville gjort i en hvilken som helst sak når et barn dør, sa Magnus ifølge Daily Mail.

Ingen mistenkte

Den seks år gamle jenta ble sist sett 20. april 2012.

På pressekonferansen vill politisjefen ikke si om de har mistenkte i saken.

Det har heller ikke vært mistenkte i etterforskningen som har pågått siden kidnappingen skjedde.

Ifølge Daily Mail ble det funnet et åpent vindu i huset dagen etter jenta forsvant. Foreldrene meldte at jenta var borte da de ikke fant henne morgenen etter.