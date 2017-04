10 år siden Madeleine McCann-forsvinningen: – Vi håper fortsatt

Onsdag er det 10 år siden Madeleine McCann forsvant sporløst fra leiligheten familien leide i den lille byen Praia da Luz i Portugal. Foreldrene har fortsatt håp om å finne jenta.

– Vi vil gjøre alt hva vi kan, uansett hvor lang tid det tar, uttaler Madeleines foreldre til BBC.

Paret, fra Rothley i Leicestershire i England, forteller at Metropolitan-politiet har gjort fremgang i saken de siste fem årene.

– Det er fortsatt håp om at vi kan finne Madeleine, sier Madeleines mor, Kate McCann.

Markør på stjålet tid

Kate McCann forteller at håpet om å finne datteren er like stort i dag som det var i 2007. Hun beskriver 10-årsmarkeringen av datterens forsvinning som «en grusom markør på stjålet tid».

– Jeg og min kone har virkelig gjort alt i vår makt for å unngå at dette skulle ble en så langvarig forsvinningssak. Men vi ser fortsatt fremover. Vi håper fortsatt, forteller Gerry McCann under et intervju med BBCs Fiona Bruce.

Foreldrene forteller at det var en stor lettelse at Metropolitan-politiet gjenåpnet saken for fem år siden.

– Det har lettet på presset mot oss som individer og som familie.

Artikkelen fortsetter under bildet

I 2012: Metropolitan-politiet publiserte i 2012 dette bildet av Madeleine McCann, som viser hvordan jenta kan ha endret seg etter at hun ble meldt savnet som treåring. Foto: Teri Blythe , AFP

– Har spor

Visepolitimester i Scotland Yard, Mark Rowley, sier til Daily Mail at de fortsatt har spor av betydning som de vil etterforske.

– Jeg vet at vi har betydningsfulle spor som er verdt å følge opp, og ettersom det er verdt å følge opp kan de gi et svar. Inntil vi har gått gjennom alt vet jeg ikke om vi kommer dit eller ikke, sier Rowley.

Foreldrene til Madeleine ble mistekt for å ha stått bak forsvinningen. Selv har McCann-paret alltid hevdet at datteren ble bortført av innbruddstyver, som fant Madeleine sovende i leiligheten mens foreldrene var borte.

Etter at portugisisk politi avsluttet sin etterforskning forteller foreldrene at ingen jobbet aktivt med å finne datteren.

– Jeg tror alle foreldre forstår at det man ønsker - og hva vi har strevet etter - er at alle trådene i saken skal etterforskes, forteller Gerry McCann.

Kostbar etterforskning

Madeleine-forsvinningen har hittil kostet 11 millioner euro, noe som tilsvarer over 108 millioner norske kroner. I mars fikk politiet ytteligere midler til å fortsette sin etterforskning av saken fra april til september, og fire etterforskere jobber nå med saken i Storbritannia.

Pengene brukt på saken har blitt møtt med kritikk, og Madeleines foreldre synes kritikken er urettferdig.

– Selv om dette er en etterforskning av ett enkelt barns forsvinning har saken kastet lys over andre kriminelle handlinger som involverer britiske turister, forteller Madeleines foreldre.

Forelderene mener også at sakens natur er eksepsjonelt sjelden, og at det er mye av grunnen til at saken har fått så mye oppmerksomhet.

Artikkelen fortsetter under bildet

HAR FORTSATT HÅP: Madeleines foreldre, kate og Gerry McCann, har fortsatt håp om å finne datteren som forsvant for 10 år siden. Her er foreldrene avbildet under et intervju med BBC fredag. Foto: Pool , Reuters

Kate McCann forteller at hun tidligere følte skam når beløpet brukt på saken ble diskutert. Hun sier det etterhvert gikk opp for henne at andre store etterforskningssaker også kostet store beløp.

– Det positive med saken er at folk har fått opp øynene for problemet med savnede barn, andre savnede barns familier har funnet støtte i hverandre som resultat av saken, sier hun.

Hevder at Madeleine er død

McCann-paret har gått til sak mot den tidligere portugisiske etterforskeren Goncalo Amaral som har skrevet bok om datterens forsvinning. I boken hevder Amaral at Madeleine er død.

Boken ble bannet av portugisisk rett, men saken gikk til høyesterett hvor Amaral fikk medhold. Gerry McCann forteller at de har planer om å anke saken.

Tidligere sjefsetterforsker i saken, Mark Rowley, uttalte nylig at det ikke finnes noen beviser for at Madeleine er død. Statsadvokaten skal også ha sagt at det ikke finnes noen beviser for at foreldrene var involvert i hendelsen.

– Vi må bare håpe at rettferdigheten vil seire i det lange løp, sier Kate McCann.

– Det er fortsatt håp om at vi kan finne Madeleine.