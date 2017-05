Macron om Trump: – Han sa han håpet jeg skulle vinne

TAORMINA, SICILIA (VG) President Donald Trump håpet hele tiden at Emmanuel Macron skulle vinne det franske presidentvalget, ifølge Macron selv.

FAKTA: EMMANUEL MACRON * Født 1977 i Amiens i Nord-Frankrike.

* Valgt til Frankrikes president 7. mai 2017 med 66,1 prosent av stemmene, mot 33,9 prosent til motkandidaten, Marine Le Pen fra Nasjonal front

* Hoppet av i 2016 og startet den lyseblå bevegelsen En marche! (På vei!), som rett etter presidentvalget skiftet navn til La République en Marche!

* Ønsker et tettere samarbeid i EU.

Årets G7-møte i den idylliske småbyen Taormina på Sicilia går mot slutten, og flere av statslederne har nå sine avsluttende pressekonferanser.

Da den franske president Emmanuel Macron møtte pressen lørdag ettermiddag, måtte han svare på flere spørsmål om møtet han hadde med Donald Trump.

– Er det sant at Trump, under treffet mellom dere to, sa at han hele tiden hadde tenkt at du var den beste kandidaten til å bli president? spurte fransk presse landets nyvalgte statsoverhode.

– Det stemmer at han sa det. Han sa også at det ikke stemmer, slik det ble hevdet i valgkampen, at han hadde hatt møter med Marine Le Pen i Trump Tower, svarte Macron, nesten blygt, fra talerstolen.

Høyrepopulisten Marine Le Pen har flere ganger snakket varmt om Trump, og under den franske valgkampen gikk det rykter om at Trump støttet hennes kandidatur, og at Le Pen var blitt observert i Trump Tower i New York.

FAVORITTEN: Donald Trump og Emmanuel Macron fant tonen under møtet i Taormina denne helgen FOTO: AP

USA blokkerte internasjonal avtale

Nå når lederne for verdens syv største økonomier er ferdige med sine møter, kommer også rapportene om hva som har kommet ut av diskusjonene denne helgen. De konkrete resultatene er færre enn hva mange håpet på, og flere peker på uenigheter med USA som grunnen til det.

Særlig i ett sentralt tema fikk ikke verdens mektigste statsledere med seg Donald Trump på forpliktende felles målsettinger for G7-landene.

Det gjaldt hvorvidt landene samlet skal forplikte seg til å redusere sine klimagassutslipp.

– Ja, det er uenigheter rundt bordet. Det var det om klima. Jeg håper det blir mindre med tiden, skrev Frankrikes president på Twitter mot slutten av møtene lørdag, og beskrev senere uenighetene som « helt fundamentale»

–Vi har her en situasjon med én mot seks, sa Angela Merkel til pressen etter møtet.

På Macrons avsluttende pressekonferanse fortalte han at han hadde understreket overfor Trump i løpet av samtaler denne helgen, hvor viktig det etter hans syn er at USA også blir med på disse forpliktelsene.

At G7-møtet ikke kom i mål med en felles avtale om klima, var tydelig frustrerende for til Angela Merkel.

– Hele diskusjonen om klima var veldig vanskelig, for ikke å si svært lite tilfredsstillende, sa hun til nyhetsbyrået Reuters før hun reiste hjem til Tyskland.

Større avstand til USA

FAKTA; G7 2017 * Det uformelle forumet for stats- og regjeringslederne av verdens syv største økonomier ( Russland er utestengt) fant i år sted i byen Taormina på Sicilia , den 26.- og 27.mai. * Deltakerne er USA, Canada, Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia og Japan. Eu er også representert ved president Donald Tusk.

* Partene har i år ikke nådd en enighet i klimaspørsmålet, fordi USA ikke nærmet seg de andre landenes ønske om forpliktelser.

* Landene vil ha en restriktiv holdning til innvandring, viser et resolusjonsutkast fredag kveld

* USAs president Trump og Japans statsminister Abe er blitt enige om å skjerpe sanksjonene mot Nord-Korea

* Et samlet G7 har blitt enig om å intensivere kampen mot terror ekstremisme på internett ( Kilde: NTB)

Avstanden mellom USA og de andre G7 ser ut til å være større enn på lenge etter helgens topptreff på Sicilia. Særlig har kløften vokst mellom Tyskland og USA, og Italia og USA.

Etter krevende drøftinger om immigrasjon understreker et foreløpig resolusjonsutkast at nasjonene har rett til selv å sette klare grenser for innvandring og å stenge grensene.

Dette er helt i tråd med den restriktive holdningen til innvandring som Donald Trump med sitt motto «Amerika først» har, og som også britiske myndigheter gikk inn for i forkant av møtet. Det er derimot langt fra politikken som Tysklands Angela Merkel har ført, og heller ikke det Italias statsminister håpet på.

Da Macron enda en gang fikk spørsmål om hvordan det gikk da han og USAs president satt seg ned ansikt til ansikt, etter kanskje tidenes kraftigste håndtrykk, brukte han bare gode ord for å beskrive Trump.

– Jeg møtte en mann som var åpen, og som har et ønske om å jobbe for det beste for landene, svarte Frankrikes unge president.