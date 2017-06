«Macron-mania» i Frankrike

PARIS (VG) Når franskmenn i dag har valg på ny nasjonalforsamling forventes den nye, unge presidenten Emmanuel Macron å sikre seg rent flertall.

–Valget i dag handler jo egentlig bare om én ting: Vil vi hjelpe Macron å realisere sine politiske prosjekter, eller vil vi blokkere for det. Jeg har ennå ikke bestemt meg, sier Marie, som spaserer i sentrum av Paris ` 20.arrondissement sammen med barna.

Dagens valg på nasjonalforsamling i Frankrike kalles ofte, ganske riktig, «den siste runden av presidentvalget» fordi den vil avgjøre hvor mye støtte den sittende presidenten har i nasjonalforsamlingen.

FAKTA: VALG PÅ NASJONALFORSAMLING I FRANKRIKE * 11. og 18. juni er det valg til nasjonalforsamling i Frankrike. Det skal velges i alt 577 representanter til forsamlingen.

* Dette regnes som «presidentvalgets siste runde» fordi det avgjør hvor lett den nyvalgte presidenten vil kunne få igjennom sine forslag.

* president Emmanuel Macrons nye sentrumsparti Republikken på vei leder med en oppslutning på rundt 30 prosent i meningsmålingene. * Høyrepartiet Republikanerne ligger på annenplass i målingene med en oppslutning på rundt 20 prosent. * Målingene gir Nasjonal Front på ytre høyre fløy en oppslutning på rundt 18 prosent, mens venstreradikale Opprørske Frankrike får rundt 12 prosent og Sosialistpartiet rundt 8 prosent. (Kilde: NTB)

I år er det forventet at den ferske 39 år gamle presidenten Emmanuel Macrons parti vil ende opp med majoriteten av de 577 setene, noe som er gode nyheter for dem som ønsker hans valgløfter realisert.

Macrons sentrumsparti «Republikken på vei» leder med en oppslutning på rundt 30 prosent i meningsmålingene. Stemmer dette, kan presidentens parti få rent flertall på mellom 350 og 415 mandater, ifølge gallupinstituttene. Det trengs 289 plasser for å få rent flertall.



Foran rådhuset i hovedstadens 20.arrondissement haster Cecilie av gårde med to små på slep. Hun har det travelt, fordi hun skal hjem og hente papirene hun må ha for å stemme – en stemme som vil hjelpe Macron å realisere sine planer.

– Macron er allerede en god president fordi han gir et positivt bilde av Frankrike. Lenge har det vært så mye fokus på alt som er galt her i landet, men Macron er optimist, og med det blir vi alle optimister. Jeg tror han vil få fart på økonomien, også, sier pariserkvinnen til VG.

EN ANNEN TYPE: Emmanuel Macron ( 39) er ikke bare yngre, men har også andre ideer og en annen energi enn franske velgere har vært vant til . FOTO: REUTERS

« Han går på vannet»



Etter at den 39 år gamle Emmanuel Macron lanserte sitt presidentkandidatur og sin politiske bevegelse for ett år siden, har det gått unna i susende fart for den tidligere finansmannen og økonomiministeren.

IDOL: Emmanuel Macron fremstilles som en popstjerne i siste nummer av L`Express. SKJERMDUMP.

Etter å ha slått all motstand fra både de etablerte partiene, og det høyrepopulistiske Nasjonal Front, ble han den 8. mai tatt i ed som Frankrikes yngste president noensinne.

En måned med Macron i Elyseet har løftet populariteten til enda ett nytt nivå. En «Macron-mania» skyller over landet, konstaterer et av Frankrikes største magasiner, L `Express. Forsiden av ukens utgave prydes av presidentens fjes, kyssemunner, stjerner og smileys, og teksten « Tsunami i nasjonalforsamlingen», « Han går på vannet!», « Han vil redde planeten fra Trump» og « Putin? Ikke engang redd!»

Imponert utenriks



Presidentens mange opptredener i internasjonale fora i løpet av de fire ukene som har gått siden han ble valgt, har nok vært viktig for å sikre hans popularitet.

Selv om Macron har mindre politisk erfaring enn hva franske presidenter vanligvis har, har han funnet balansen mellom å opptre respektfullt og korrekt, og å tørre å stille krav til andre verdensledere, vurderer fransk presse, som trillet terningkast seks på presidenten sin etter NATO-møtet og G7-møtet forrige måned.

Treffet mellom Macron og den 31 år eldre og svært mektige president Trump fra USA, ble sett på som en nærmest legendarisk demonstrasjon av alfahann-tendenser da de to håndhilste så hardt at knokene ble hvite.

At Macron valgte å ta imot Russlands president Vladimir Putin i Versailles-slottet kort tid etter, var slett ikke ukontroversielt, men også dette møtet etterlot franskmenn flest med inntrykket av at presidenten ikke lar seg pille på nesen, selv om han vil kjempe for et bedre samarbeid med alle land.

– Han er ung, han er annerledes, og han vil ha inn «vanlige folk» i politikken, ikke bare den politiske eliten. Det er noe vi ikke har vært vant med i Frankrike, og som mange har savnet, sier den franske tobarnsmoren Marie til VG.

IKKE OVERBEVIST: Ekteparet Madeleine (72) og Jean-Claude (72) Gagna mener Emmanuel Macron har blitt så populær takket være en god markedføringkampanje. De er bekymret for at folk lar seg sjarmere av hans ytre, og ikke tenker over hva hans liberale økonomiske politikk vil bety for de fattigste i landet. FOTO: NORA THORP BJØRNSTAD, VG

Tradisjonelle partier borte

Med dette valget på nasjonalforsamling, forventer man at den pågående politiske revolusjonen i Frankrike fullbyrdes. I landet hvor Sosialistpartiet og det Republikanske partiet har skiftet på makten i årevis, har franskmenn nå valgt en uavhengig sentrumskandidat til å lede landet, og de to tidligere partiene som alltid har vært de sterkeste har nærmest smuldret opp.



For en måned siden hadde Macrons parti knapt noen kandidater, men etter at 39-åringen fra Amiens vant presidentvalget, har det dukket opp kandidater over hele landet. Svært mange av dem forventes nå å komme seirende ut av sin valgkrets i dagens valg.

Ekteparet Madeleine (72) og Jean-Claude (72) Gagna har nettopp lagt sine stemmesedler i urnen i bydelens rådhus. De synes valget i år har vært ekstra vanskelig.

– Vi ser de tradisjonelle partiene som vi alltid har kjent, smuldre bort, og igjen står vi med politikere som lover mye, men som vi ikke vet om kan leve opp til forventningene. Ingen av kandidatene har etter min mening representert det Frankrike virkelig trenger. I siste runde av presidentvalget stemte vi begge på Macron, men det var mest en stemme mot høyreekstremismen og Marine Le Pen, sier Jean-Claude til VG.

Lav valgdeltagelse





Denne søndagsformiddagen er det mange av dem VG treffer i Paris som ikke vil bruke sin stemme. Det reflekteres godt i statistikken: Tradisjonelt er deltagelsen i valget på nasjonalforsamling lavere enn ved presidentvalg.

Ved tolvtiden hadde 19,2 prosent av velgerne avlagt stemme, ifølge innenriksdepartementet. I 2012 lå valgdeltagelsen på 21,1 prosent på samme tidspunkt, mens den fem år tidligere var 22,6 prosent, skriver NTB.

I kretser der ingen av kandidatene greier å sikre seg over halvparten av stemmene i første runde, blir det omkamp mellom de kandidatene som har fått over 12,5 prosent av stemmene. Andre runde av valget er søndag 18. juni.

De siste valglokalene stenger klokken 20 søndag kveld. Et resultat er forventet kort tid etter.