Måtte løpe for å komme seg unna varebilen

– Jeg løp alt jeg kunne og var bare et par meter unna bilen på det nærmeste, forteller britiske Liam Searle.

VG snakket ved 19.30-tiden med britiske Liam Searle, som var på La Rambla da angrepsbilen kjørte mot ham.

– Jeg skatet nedover La Rambla med høy musikk på høretelefonene, da jeg plutselig ser varebilen komme dundrende mot meg. Jeg plukket opp skateboardet og løp alt jeg kunne vekk. Jeg var bare et par meter unna bilen på det nærmeste sier han.

Searle gjemte seg så inne i et konserthus ved siden av La Rambla.

– Der så vi skadede bli fraktet inn. Jeg så barn med store skader. Jeg skjelver fortsatt, sier han til VG.

BÆRES BORT: Dette bildet, som viser en skadet person bli bært bort av helsepersonell. Bildet er tatt av Kim Pettersen, som leier leilighet rett ved gaten hvor terroren fant sted. Foto: Vg-tipser

– Folk ble båret bort i stoler



Kim Pettersen (22) er på ferie i Barcelona. Han og kameratgjengen har leid en leilighet midt på La Rambla for ferieturen.

Pettersen forteller til VG at han hørte voldsomme sirener, og derfor bestemte seg for å gå ut for å se hva som hadde skjedd.

– Sånn som jeg ser det er det veldig mye ambulanser og politi som sperrer hele gaten. Folk blir trillet vekk på båre og båret i stoler og alt som er. De jobber med få de vekk fra gaten. Det er mange som er skadet, sier han til VG.

Kim Pettersen forteller at folk blir båret vekk på bårer og i stoler. Foto: Privat

Bilder Pettersen har tatt viser skadede personer som blir bært bort på bårer av helsepersonell. På et annet står utrykningskjøretøy tett i tett på en plass like ved La Rambla.

To hendelser



– De har sperret av hele La Rambla, og det kjører ambulanser ut og inn i et kjør, sier Henrik Hem (19), fra Sandefjord som i dag ankom Barcelona med to venner.

– Nå går vi bortover gata og prøver å komme oss så langt unna vi greier, sier han.

Selv var de ved sjøen da angrepet skjedde, men bevegde seg mot La Rambla da de så at noe skjedde i hovedgaten.

– Jeg så nylig en gutt med skrubbsår i ansiktet bli kjørt vekk i en politibil, så det er tydelig at politiet tar seg av de lettere skadede. Turister står og gråter på gaten, andre samler seg i grupper, sier han.

KAOS: Ole Henrik Johansen (20), Vetle Olafsen (19) og Henrik Hem (19) ble møtt av kaos og løpende folkemengder i Barcelona. De beskriver stemningen som veldig anspent. Foto: Privat

Flere av vitnene VG har snakket med forteller om to ulike hendelser. Rundt ti minutter etter at det hadde roet seg etter den første, oppstod det panikk igjen og folk begynte å løpe. Hem var i en sidegate av La Rambla da den andre situasjonen oppstod.

– Noen ropte veldig høyt, så løp alle mot oss. Folk prøvde å gjemme seg i butikkene og lukket dørene, det var helt kaos. Politiet sto med ladde våpen og sikta mot de som kom løpende mot dem, sier Hem, som forteller til VG at de er på vei tilbake til hotellet.

Rømte i buss



– Jeg sto og venta på bussen og så masse folk som løp i alle retninger. Da skjønte jeg at noe hadde skjedd, så jeg hoppa på den nærmeste bussen. Mange andre prøvde å komme seg på, men den kjørte av gårde, sier Rikke Nervik (19).

KOM SEG UNNA: Rikke Nervik (19) hev seg på en buss da hun så mange folk løpe gjennom La Rambla. Hun forteller til VG at hun nå er i sikkerhet. Foto: Privat

Hun bor og jobber i Barcelona på andre måneden og brukte dagen på å handle i La Rambla. Nervik forteller at hun sto ved Placa de Catalunia, en stor plass i det sentrale Barcelona hvor noen av byens viktigste veier og avenyer møtes.

–Det var raskt mye politifolk og utrykningskjøretøyer, sier hun.

I BUTIKK: Haakon Kviseth søkte sammen med venner og mange tilflukt i en butikk på La Rambla. Foto: Privat

Haakon Kviseth (21) spiste lunsj på en kafé som ligger i en parallellgate til La Rambla.

– Plutselig oppsto en situasjon og alle forlot bordene sine og gikk inn. Men det virket som om situasjonen ble avklart. Ti minutter senere begynte alle plutselig å løpe. Vi hørte skrik, og de som jeg er her sammen med sa at de hørte et smell, sier han til VG.

– Det var altså to situasjoner med ti minutters mellomrom.

Han har første dagen på skole i Barcelona, og var sammen med tre andre nordmenn han møtte i dag. De bevegde seg opp mot Placa de Catalunia. Når VG snakker med ham befinner han seg sammen med vennene og mange andre mennesker på en butikk innenfor det avsperrede området.

– Vi er litt shaky, men det går greit. Foreløpig har vi bare fått beskjed om å vente her, sier Kviseth.

– Glass og bord knuste



Lars Nilsberg Gamre er på ferie i Barcelona med kjæresten. Når VG snakker med ham står han inne i en bank i paradegaten La Rambla nær Placa de Catalunia.

TETT: Utrykningskjøretøyer sto tett i tett like ved La Rambla torsdag. Foto: Vg-tipser

– Noen sikkerhetsvakter har barrikert døren, så vi tror vi er trygge. Men vi er ganske shaky.

Han forteller at han og kjæresten spiste på en restaurant på La Rambla, og at folk plutselig begynte å løpe, glass og bord knuste, og at de selv begynte å løpe vekk.

– Så ble det rolig, det virket det som at det ikke hadde hendt noe, så vi gikk mot hotellet vårt, som også ligger på La Rambla. Men plutselig begynte alle vi så rundt oss å løpe, det var så mye folk – helt stappfullt. De løp oppover, vekk fra stranden. Jeg så ikke hva som skjedde, bare at folk løp.

For en drøy halvtime siden sendte han meldinger til kamerater hjemme i Norge om at det var veldig mange politifolk i gatene. Først et kvarter senere begynte folk å løpe, ifølge Gamre.