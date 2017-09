PONT-DE-BEAUVOISIN (VG) Påtalemyndigheten i Grenoble opplyser sent søndag kveld at en 34 år gammel mann er siktet for bortføringen av Maëlys de Araujo (9).

I en pressemelding fra en domstol i Grenoble, bekreftes det at én av de to mennene som først ble pågrepet og mistenkt for bortføringen av Maëlys, nå er arrestert for bortføringen.

34-åringen, som var til stede i bryllupet Maëlys forsvant fra, har i dommeravhør nektet skyld, men overbeviste ifølge pressemeldingen ikke dommerne, som bestemte at han skulle arresteres for bortføringen.

Ifølge kilder avisen Dauphiné Libéré har snakket med, skal det ha blitt funnet DNA-spor fra Maëlys i mannens bil, nærmere bestemt i hanskerommet.

Les om den desperate jakten på Maëlys: Bryllupsgjest skal ha vasket bilen dagen etter forsvinningen