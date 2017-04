United Airlines-skandalen: Utkastet passasjer brakk nesen og mistet to tenner

Passasjeren som ble slept ut av et United Airlines fly vil saksøke flyselskapet.

United Airlines er i hardt vær etter publiseringen av en video som viser passasjeren Dr. David Dao bli slept ut av et overbooket fly.



Thomas Demetrio, som representerer passasjeren David Dao, holdt torsdag en pressekonferanse i Chicago. Demetrio sier at 69 år gamle Dao sitter igjen med en brukket nese, en hjernerystelse og to færre tenner etter hendelsen, skriver NTB.

Dao, som selv er lege, ble innlagt på et sykehus i Chicago etter hendelsen. Han ble skrevet ut fra sykehuset onsdag, opplyser hans advokaten.

Datteren til Dao, Crystal Dao Pepper, sier ifølge Buzzfeed at familien ble «forferdet, sjokkert og fylt med vemmelse» over behandlingen.



Etter omfattende press har flyselskapets toppsjef Oscar Munoz valgt å beklage hendelsen.

– Dette skal aldri skje igjen. Ord kan ikke beskrive skammen jeg føler, sier administrerende direktør i flyselskapet, sa Munoz etter publiseringen av videoen.

RØFF BEHANDLING: Slik så Dr. David Dao ut etter den røffe behandlinge på United Airlines. Skjermdump , Youtube

Familien setter stor pris på støtten



– Familien til Dr. Dao vil at verden skal vite at de setter stor pris på alle bønnene, omtanken og støtten de har mottatt. Akkurat nå er de bare opptatt av Daos medisinske behandling, sier Daos to advokat Thomas Demetrio i en uttalelse.

Behandlingen har vakt oppsikt stor oppsikt i Kina, fordi Dao er av kinesisk opprinnelse. Videoen er blant de mest omtalte hendelsene på den kinesiske mikrobloggingstjenesten Weibo, ofte kalt «Kinas Twitter».

Tirsdag kveld hadde saken mer enn 160 millioner visninger og rundt 100.000 kommentarer, ifølge The Wall Street Journal.

Turbulens på børsen



Aksjekursen til United Continental Airlines holding, morselskapet til United Airlines, fikk seg en trøkk på tirsdag, da aksjen dalte ned 1 prosent.

Før skandalevideoen fikk bred oppmerksomhet ble aksjen handlet for 71,5 dollar på New York-børsen. I skrivende stund handles aksjen for rundt 70 dollar.

Oljefondet eide ved årsskiftet 0,39 prosent av aksjene i selskapet, tilsvarende en verdi på 786 millioner kroner.