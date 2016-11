Ulykkesflyet i Colombia kan ha fløyet lenger enn maksgrensen

Denne jetmotoren var neppe i gang da dødsflyet i Colombia styrtet. Hadde disse bladene rotert med flere tusen omdreininger i minutter, ville de blitt knust.

KUNNE FLY MAKS 2900 KM: Dette er flyet som styrtet i Colombia ved 22-tiden lokal tid. Flyet har en maksimal rekkevidde på 2900 km – og korteste vei mellom de to byene er også cirka 2900 km. Foto: Stringer , Reuters

Dette mener den norske havarieksperten og piloten Morten Kjellesvig (54) - som er leder for det norske nettstedet Flyoperativt Forum.

Denne vurderingen støtter flere opplysninger fra lokale medier og colombiansk luftfartsverk:

Lekket lydopptak



Brasilianske og colombianske medier referer til et lekket opptak mellom tårnet på Medellin-flyplassen, hvor piloten ber om landing på grunn av mangel på drivstoff.

Ifølge CNN skal piloten ha uttalt at «dette flyet har store elektriske feil og er tom for drivstoff» før det forsvant fra radarskjermene.

Sjefen for det colombianske luftfartsverket uttalte også på en pressekonferanse onsdag at hans teknikere raskt kunne slå fast at flyet ikke hadde drivstoff da det traff bakken.

Ifølge flynettstedet airliners.net har denne flytypen, en AVRO RJ85, en maksimal rekkevidde på 2964 kilometer med fulle tanker. Har den også full last, er rekkevidden betydelig kortere.

Lenger enn maks rekkevidde



Nettstedet Flightradar har historikk over hvor langt flyet hadde fløyet da det styrtet:

Det fremgår her at flyet da det styrtet hadde lagt bak seg hele 2974 km – og at det altså var over sin maksimale oppgitte rekkevidde.

Med fullt lastet fly – de siste opplysningene er at det var 77 ombord – skal maksimal

rekkevidde for denne typen fly være redusert til 2130 km.

Det foreligger ikke opplysninger om at dette flyet var blitt modifisert med større drivstofftanker.

– Virker utenkelig

Leder for Flyoperativt Forum i Norge, Morten Kjellesvig (54), mener opplysningene om at flyet kan ha fløyt lenger enn maksimum rekkevidde virker utenkelig:

– At to piloter skal med viten og vilje ha fløyet av gårde lenger enn maks rekkevidde, er utenfor alle begreper. Vi vil alltid planlegge ikke bare for å nå stedet vi skal fly til, men også ha drivstoff nok til å rekke en alternativ flyplass hvis noe skulle oppstå – for eksempel uvær. Her vil pilotene vite på minuttet når de må avbryte for å kunne gjennomføre plan B. Så dette er oppsiktsvekkende, men jeg kjenner jo ikke dette flyselskapet, sier han.

HEL JETMOTOR: Tilstanden til motorene ved sammenstøt med bakken kan si mye om årsaken til ulykken. Her virker det som om motoren ikke har vært i full drift. Bildet er tatt av CCAA, Colombias luftfartsmyndighet. Foto: CCAA

Kjellesvig er mangeårig pilot i passasjerfly, og er utdannet havariinspektør.

Motorene var neppe i gang



Han antyder at pilotene kan ha blitt utsatt for en svært stressende situasjon – for eksempel de elektriske problemene som skal være rapportert, samtidig som flyet var i svært dårlig vær.

Han har ikke tro på at pilotene har fløyet flere runder for å tømme flyet for drivstoff, for derved å forhindre brann når flyet traff bakken. Dette er blitt hevdet i noen media.

Han mener likevel at det er indikasjoner på at flyet faktisk har gått tom for drivstoff:

– At det ikke brøt ut brann, er en klar indikasjon. Jeg har også studert et nærbilde av en av motorene, og mangelen på skader her, indikerer at motoren ikke har hatt normalt turtall, sier han.

Styrtet i 260 KMT



Ifølge det tyske Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre – JACDEC – tok flyet av klokken 18.18 lokal tid i Santa Cruz, og steg til 30 000 fot. Klokken 21.30 begynte innflygingen til Medellin, og rullebane 36 ble gjort klar. Av ukjent grunn tok flyet en ekstra runde, såkald «holding» i 21 000 fots høyde. Ifølge lokale media skal dette være begrunnet i elektriske problemer. Et minutt senere ba pilotene om prioritert landing.

Etter en runde, forlot flyet sirklingen og fortsatte nordover mens høyden sank til 15 000 fot. Rett før flyet styrtet hadde det ifølge Flightradar en hastighet på bare 142 knop – vel 260 KMT.

Flyr ikke rett linje



I Colombia ble det tidlig etter styrten antydet sterkt at flyet hadde gått tomt for drivstoff. Dette skal ha blitt uttalt av et kvinnelig medlem av besetningen.

I tillegg til at en rett luftlinje mellom Santa Cruz og Medellin-flyplassen er på drøye 2900 km, er det også slik at et fly gjerne ikke flyr rett linje, men legger ruten opp etter fjell og eventuelt rundt uvær. Det er kjent at flyet sirklet to ganger rundt Medellin før det styrtet – høyt oppe i fjellene.

Ifølge nettsteder Aviation Herald skal en talsmann for den colombianske luftfartsmyndigheten CCAA uttalt like etter ulykken: «No existe evidencia de combustible en la aeronave»: Det er ingen bevis for drivstoff i flyet.

De har nå bekreftet at begge de såkalte svarte boksene – ferdsskriver og taleregistrator – er funnet i god tilstand.

FÅ OVERLEVDE: Bare seks ombord overlevde flystyrten ved Medellin i Colombia natt til tirsdag. Her arbeider teknikere og redningsmannskap med å gjennomsøke flyvraket. Foto: Raul Arboleda , AFP

RJ-serien i Stord-ulykken



Dette flyet, en Avro RJ85, er en av i alt tre flymodeller i denne serien, fra den britiske flyprodusenten BAE Systems. Flyet ble først satt inn i trafikk i 1999.

Det vanlige antallet passasjerer er maksimalt 85. Det er produsert i alt 170 fly i denne RJ-serien. Det var en RJ100 som forulykket på Stord lufthavn 10. oktober 2006, da flyet ikke klart å stanse på rullebanen, men kjørte utfor og tok fyr. Fem omkom, en av mannskapet på fire, og fire av de tolv passasjerene.