Trådløse hodetelefoner eksploderte under flytur

– Jeg kjente ansiktet mitt brenne, sier den australske kvinnen som våknet av smellet fra de brennende hodetelefonene.

Hendelsen skjedde på et fly fra Beijing til Melbourne, skriver Australias nasjonale byrå for transportsikkerhet, som advarer mot at den økte bruken av batteridrevne dingser øker faren for hendelser om bord i fly.

Den anonyme kvinnen som uttaler seg til de australske transportmyndighetene hadde sovnet mens hun hørte på musikk på de trådløse hodetelefonene. Omtrent to timer etter avgang våknet hun av en eksplosjon.

Les også: Gratis ekstralader tok fyr, slik så soverommet ut da studenten våknet

BRENT: I tillegg til å være synlig svidd i fjeset fikk kvinnen brannskader på hendene der hun tok i hodetelefonene. Foto: Australian Transport Safety Bureau

– Da jeg snudde meg kjente jeg ansiktet mitt brenne. Jeg tok meg til ansiktet og hodetelefonene skled ned rundt nakken min. Det fortsatte å brenne, så jeg tok dem av og kastet dem på gulvet. De gnistret og det kom små flammer fra dem, sier kvinnen.

Les også: To sølvgutter tok fyr under konsert

En flyvertinne kom til med en bøtte vann, og de fikk slukket de brennende hodetelefonene. Deler av de var helt smeltet og hadde satt seg fast til gulvet i flyet.

De ble dekket med vann og oppbevart bakerst i flyet resten av turen, men ifølge kvinnen fortsatte hun og medpassasjerene å hoste og harke på grunn av røyken fra det brennende lydutstyret.

Fikk du med deg? Einvalds (82) batteridrevne telys gikk opp i flammer

Saken fortsetter under videoen

Australske myndigheter har avgjort at det mest sannsynlig var batteriene som tok fyr og forårsaket eksplosjonen, og ber nå reisende bruke og oppbevare batteridrevet utstyr forsvarlig og etter reglene.

Det er ikke kjent hvilket merke det var på hodetelfonene.

Les også: To sølvgutter tok fyr under konsert