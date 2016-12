Overlevde flystyrten - vil trolig kunne spille fotball igjen

Bare tre av fotballspillerne som var om bord i flyet som styrtet i Colombia mandag, overlevde. Netos far sier legene tror sønnen vil kunne spille fotball igjen.

– Sønnen min blir stadig bedre. Han har gjennomgått en operasjon i foten, og legene forteller at han vil kunne returnere til fotballbanen, skriver Helio Hermito Zampier Netos far, Helam, på Facebook.

Helam forteller at familien nå er gitt nytt håp for sønnen som er best kjent under bare navnet Neto.

– Vi vil fortsette å be for ham, fordi vi fremdeles trenger å få ham utskrevet fra sykehuset slik at vi kan møte ham personlig, fortsetter faren.

GLADERE DAGER: Her jubler Neto under en kamp tidligere i år. Foto: Nelson Almeida , AFP

Den 31 år gamle forsvarsspilleren Neto, som kan ha blitt reddet fordi noen hørte ham stønne blant vrakrestene, var en av bare tre spillere fra det brasilianske topplaget Chapecoense som overlevde da flyet de satt i styrtet i utkanten av den colombianske byen Medellin.

Laget var på vei dit for å spille den første av to finalekamper i Copa Sudamericana, Sør-Amerikas svar på Europa League, altså den nest viktigste internasjonale klubbturneringen i Sør-Amerika.

Måtte amputere



En av de andre spillerne som overlevde, målvakten Jakson Ragnar Follmann (24), har amputert høyrefoten, og vil følgelig aldri kunne spille profesjonell fotball igjen. Den gode nyheten er ifølge BBC at legene har sagt at han ikke behøver å amputere venstrefoten.

Den 27 år gamle forsvarsspilleren Alan Ruschel, har operert ryggraden, men hans muligheter for bevegelser skal ikke være påvirket. Dermed er det ikke utenkelig at også han kan spille fotball igjen, uten at det så langt er sagt noe spesifikt om det.

Tilstanden til en fjerde som overlevde flystyrten, journalisten Rafael Henzel, skal være stabil, opplyser sykehuset han ligger på. De to siste overlevende, Ximena Suarex og Erwin Tumiri, begge blant flyets mannskap, skal være i god form.

I TÅRER: Jose Nivaldo snakker med Jose Tozzi, som ble fotballklubbens Chapecoense president da hans forgjenger omkom i mandagens flystyrt. Foto: Paulo Whitaker , Reuters

Dårlig samvittighet



Hjemme i byen Chapeco i Brasil har CNN møtt Chapecoenses rutinerte målvakt Nivaldo (42). Nå sliter han med dårlig samvittighet for at han er i live mens 19 av lagkameratene hans ikke er det.

Han ble ikke tatt med i troppen til den viktige finalekampen, men heller spart for å være klar for sin 300. kamp for klubben på hjemmebane denne helgen.

– Det var tanken hans (trener Caio Junior), og det er min skjebne. Jeg har delte følelser rundt det å være i live i dag, sier Nivaldo.

Han er usikker på fremtiden til klubben, men forteller om sterk støtte både fra lokalsamfunnet og verden for øvrig.

– Dette er vanskelig for meg. Men som jeg har sagt; jeg trenger være sterk. Jeg må være sterk.

Manglet drivstoff



Totalt omkom 71 mennesker i flystyrten. Mange av disse spillere og støtteapparat til Chapecoense.

Fredag ble de omkomne fraktet tilbake til Brasil.

Piloten Miguel Quiroga skal ha blitt advart mot at han kanskje ikke hadde nok drivstoff til ruten mellom Bolivia, der det brasilianske fotballaget og deres følge byttet fly, til Colombia. Disse opplysningene er ikke offisielt bekreftet.

Det er derimot på det rene at piloten like før flyet styrtet fortalte at flyet opplevde «fullstendig elektrisk svikt» og at det var «mangel på drivstoff».

Nøyaktig årsak til flystyrten vil likevel ikke være endelig fastslått før en fullstendig etterforskning er gjennomført. Denne er ventet å ta flere måneder.

Bolivianske luftfartsmyndigheter har suspendert lisensen til flyselskapet LaMia, som var delvis eid av piloten.