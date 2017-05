Norwegian-Dreamliner fra Kastrup fikk problemer - måtte snu

Lørdag ettermiddag måtte et av Norwegians dreamliner-fly snu og lande på Kastrup etter å fått problemer med en motor.

– Vi fikk indignasjoner på at det var noe feil med den ene motoren og valgte derfor å gå ned på Kastrup igjen, forteller informasjonsjef i Norwegian, Charlotte Holmbergh Jacobsson til VG.

Flyet, som skulle til Bangkok med 212 passasjerer, tok av kvart over fem i København. I en time ble det observert sirkulerende over Øresund, skriver Sydsvenskan.

Deretter gikk det tilbake til Kastrup og landet der.

– Flyet er nå satt på bakken og skal undersøkes i morgen, forsetter Holmbergh Jacobsson.

– Hva var galt?

– Det er et teknisk avansert fly, så det skal undersøkes nærmere i morgen. Vi hadde kunnet gjøre noen undersøkelser ombord, men bestemte oss for å gå tilbake for å gjøre det på bakken. Sikkerheten går først, understreker Holmbergh Jacobsson.

De 212 passasjerene ble i natt innkvartert på hotell og har fått ny avgang søndag morgen.