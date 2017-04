Militærfly styrtet på Cuba

Åtte mennesker skal være omkommet etter at et militærfly krasjet på Cuba lørdag.

Flyet forsvant i morgentimene lørdag, lokal tid, fra radaren da det fløy over Artemisa, en av de vestlige provinsen på Cuba. En ikke-navngitt talsperson for cubanske myndigheter bekrefter overfor nyhetsbyrået AP at flyet har krasjet.

Minst åtte mennesker skal ha omkommet, sier talspersonen videre.

Området der flyet forsvant skal ifølge TV-stasjonen NTN24 være vanskelig å komme til.

Lørdag kveld melder Cubas statlige nyhetsbyrå at et militært fly har styrtet. Myndighetene opplyser til nyhetsbyrået AFP at åtte militærtjenestemenn mistet livet.

Fly fra sovjettiden

Flyet tilhørte det cubanske flyselskapet Aerogaviota, og var på vei fra flyplassen Baracoa øst på Cuba. Selskapet opererer i hovedsak innenlands, men det har også to ruter til Jamaica.

Nyheten ble først meldt av den cubanske nyhetssiden CiberCuba.

Det savnede flyet er av typen Antonov 26, et propellfly med to motorer som ble produsert i Sovjetunionen fra 1969 til 1986.

Flytypen blir brukt til både militær og sivil transport.

Dette er ikke første gangen et fly av typen Antonov 26 har styrtet på den enn så lenge kommunistiske øya. I 2002 styrtet et Antonov 26 med 12 passasjerer ombord, deriblant fire briter. Alle passasjerene omkom den gangen i ulykken.