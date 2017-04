Medier: Terrorister kan plante bomber i PC-er

Amerikansk etterretning tror terrorgrupper har utviklet metoder for å plante eksplosiver i bærbare PC-er og annet elektronisk utstyr, melder flere medier.

Opplysningen som kom fram fredag forklarer til dels hvorfor USA og Storbritannia har innført forbud mot å ta med PC-er, nettbrett og annet elektronisk utstyr i håndbagasjen på fly med enkelte selskaper fra en rekke flyplasser i Midtøsten. Beslutningen skal være tatt på bakgrunn av etterretningsinformasjon som er samlet inn de siste månedene, melder blant andre CNN, NBC News og CBS News.

Ifølge mediene skal grupper som knyttes til terror, ha fått tak i utstyr som brukes i sikkerhetskontrollen på flyplasser og bruker dette til å sjekke om de klarer å skjule eksplosiver i elektronisk utstyr.

– Av prinsipp diskuterer vi ikke etterretningsopplysninger offentlig. Men informasjon som er vurdert, antyder at terrorister fortsatt har sivil luftfart som mål, noe som inkluderer å smugle sprengladninger i elektronikk, sier departementet for innenlandssikkerhet (DHS). De ønsker ikke å kommentere de konkrete nyhetsmeldingene.

Informasjonen til amerikanske etterretningsbyråer tyder på at bombemakerne til IS og andre terrorgrupper har blitt mer sofistikerte. De mener blant annet at terrorister er i stand til å plassere bomber som ikke hindrer laptopene fra å fungere som normalt, slik at de vil komme seg gjennom sikkerhetskontrollen uten å bli oppdaget.

10 flyplasser rammet

USA varslet de skjerpede reglene for elektronikk på fly 21. mars. De listet opp 10 flyplasser i Midtøsten som foreløpig er omfattet av forbudet. Senere samme dag kom Storbritannia med en tilsvarende liste.

Ataturk-flyplassen i Istanbul er også rammet av forbudet, noe som fikk Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan til å rase i forrige måned. Ifølge nyhetsbyrået AP jobber tyrkiske myndigheter med å få flyplassen i Istanbul og selskapet Turkish Airlines utelatt fra forbudslisten.

FBIs undersøkelser viser også at de bærbare datamaskinene kan bli modifisert med lett tilgjengelige verktøy og utstyr.

Sprengte laptop-bombe på fly

I februar i fjor, i det CNN omtaler som en «vekker» for etterretningsbyråene, detonerte en somalsk al Shabaab-terrorist en laptop-bombe på et fly mellom Mogadishu og Djibouti.

Bomben var da plassert i det som opprinnelig var maskinens DVD-spiller. Eksplosjonen var så kraftig at den blåste ut et stort hull på flyet, som terroristen umiddelbart ble sugd ut av. Vedkommende døde og to ble skadet, men flyet klarte å returnere til Mogadishu der det nødlandet.

